Quién usa la 10 de la Selección Argentina ante Uruguay: la decisión de Lionel Scaloni
Ya sin Lionel Messi, el emblemático dorsal comienza a ser motivo de debate tanto entre los hinchas como los periodistas.
A horas del comienzo del image , se confirmó una determinación cargada de simbolismo dentro del plantel de la Selección Argentina. En el primer encuentro tras el retiro de Lionel Messi del combinado nacional, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni resolvió que ningún futbolista utilizará la histórica camiseta número 10.
La medida marca un fuerte gesto de respeto hacia el máximo ídolo de la historia albiceleste en el inicio de una nueva era deportiva. De este modo, el dorsal más emblemático del fútbol argentino quedará vacante durante el compromiso amistoso de este viernes por la noche.
La misma decisión ya había dejado ver el DT en los dos amistosos previos al partido despedida de Messi en el Monumental.
Qué dorsales usarán los candidatos a heredar la 10 de la Selección Argentina
Ante la expectativa que había generado en la previa quién podría asumir la responsabilidad de portar el emblemático número en esta convocatoria, la numeración oficial confirmó que los principales talentos ofensivos mantendrán sus dorsales habituales:
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Thiago Almada: Utilizará la 11.
Nico Paz (Nico Diez): Llevará la 18 en su espalda.
Alexis Mac Allister: Seguirá vistiendo la 20.
Franco Mastantuono: Usará la 30.
Con esta decisión, Lionel Scaloni evita cargar de presión adicional a los referentes y a las jóvenes promesas del recambio en una noche de fuerte carga emocional para los hinchas en el estadio de Boca Juniors.
La formación de la Selección Argentina para el amistoso ante Uruguay
- Argentina: Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Nicolás Paz; Julián Álvarez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.
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