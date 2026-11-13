Cuánta gente fue a la Bombonera para Selección Argentina vs. Uruguay

El primer partido sin Lionel Messi: El encuentro frente al conjunto charrúa marcó el debut de la "Scaloneta" en suelo argentino tras el retiro definitivo del capitán del seleccionado. Sin la presencia magnética del astro rosarino dentro del campo de juego, el atractivo del espectáculo sufrió un impacto inmediato entre el público general.

Crisis de consumo y precios elevados: La delicada situación económica que atraviesan las familias argentinas, signada por la caída del poder adquisitivo y la crisis de consumo, jugó un papel determinante. A pesar de que desde la AFA habían señalado una leve rebaja respecto a compromisos anteriores, los valores de las entradas —que partían desde los $95.000 para una popular general y escalaban hasta los $290.000 en las plateas preferenciales— resultaron prohibitivos para gran parte de los bolsillos, dejando un remanente de tickets sin vender hasta último momento.