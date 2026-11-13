Cuánta gente fue a la Bombonera para Selección Argentina vs. Uruguay
El primer partido sin Lionel Messi expuso una llamativa baja convocatoria, muy diferente a lo que había sido la despedida en el Monumental.
A diferencia de las últimas presentaciones en el país donde las localidades se agotaban en cuestión de minutos, el clásico rioplatense de este viernes por la noche entre la Selección Argentina y Uruguay exhibió una muy floja convocatoria en La Bombonera.
Las imágenes de la previa y del inicio del encuentro mostraron numerosos claros tanto en las tribunas populares como en los distintos sectores de plateas del estadio de Boca Juniors. Incluso sectores completos sin gente.
El llamativo marco de público contrastó de manera contundente con la euforia que acompañó al combinado nacional durante los últimos años, reflejando un cambio de escenario marcado por factores deportivos y económicos que impactaron directamente en la venta de localidades.
Los motivos detrás de los claros en La Bombonera: la ausencia de Lionel Messi y el bolsillo
La merma en la asistencia de los hinchas al estadio responde a dos causas centrales que se hicieron sentir en la previa del partido:
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El primer partido sin Lionel Messi: El encuentro frente al conjunto charrúa marcó el debut de la "Scaloneta" en suelo argentino tras el retiro definitivo del capitán del seleccionado. Sin la presencia magnética del astro rosarino dentro del campo de juego, el atractivo del espectáculo sufrió un impacto inmediato entre el público general.
Crisis de consumo y precios elevados: La delicada situación económica que atraviesan las familias argentinas, signada por la caída del poder adquisitivo y la crisis de consumo, jugó un papel determinante. A pesar de que desde la AFA habían señalado una leve rebaja respecto a compromisos anteriores, los valores de las entradas —que partían desde los $95.000 para una popular general y escalaban hasta los $290.000 en las plateas preferenciales— resultaron prohibitivos para gran parte de los bolsillos, dejando un remanente de tickets sin vender hasta último momento.
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