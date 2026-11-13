Sin Messi ni Cuti Romero: quién es el capitán de la Selección Argentina ante Uruguay

Un antecedente reciente con el brazalete

Si bien la designación puede llamar la atención, no se trata de la primera vez que Rulli cumple este rol en el combinado mayor. El pasado 3 de octubre, durante la goleada por 7 a 0 ante Burkina Faso, el arquero ya había llevado la cinta en el tramo final del partido, justamente tras ingresar al campo de juego en reemplazo del "Dibu" Martínez.