Sin Messi ni Cuti Romero: quién es el capitán de la Selección Argentina ante Uruguay
Desde las 20 de este viernes, el conjunto de Lionel Scaloni afrontará un nuevo reto que servirá para darle rienda al equipo de cara a lo que viene.
Gerónimo Rulli será el encargado de defender el arco de la Selección argentina en el duelo de esta noche frente a Uruguay y, además, portará la cinta de capitán. La determinación fue confirmada por Lionel Scaloni al definir la alineación titular, luego de resolver que no arriesgará físicamente a Emiliano "Dibu" Martínez.
De este modo, el guardameta del Manchester City heredará el brazalete que dejó vacante Lionel Messi tras su retiro del seleccionado nacional.
El propio entrenador ya había anticipado que, en caso de que Martínez no estuviera en condiciones de disputar el encuentro, la responsabilidad de capitanear al grupo recaería sobre Rulli, algo que finalmente quedó ratificado.
Un antecedente reciente con el brazalete
Si bien la designación puede llamar la atención, no se trata de la primera vez que Rulli cumple este rol en el combinado mayor. El pasado 3 de octubre, durante la goleada por 7 a 0 ante Burkina Faso, el arquero ya había llevado la cinta en el tramo final del partido, justamente tras ingresar al campo de juego en reemplazo del "Dibu" Martínez.
La sucesión en la capitanía tras la salida de Messi
Tras el adiós de Messi, el cuerpo técnico había establecido que Cristian "Cuti" Romero fuera el nuevo capitán principal del plantel. De hecho, el defensor fue quien lució el brazalete en el amistoso frente a Bolivia que dio inicio a la gira anterior.
Sin embargo, la ausencia del zaguero en esta convocatoria —producto de una lesión sufrida en el Atlético de Madrid— sumada a la baja de Martínez para el choque de esta noche, abrió paso a la línea de sucesión que hoy deja a Rulli como el referente dentro de la cancha.
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