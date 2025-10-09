Minutos de silencio en todo el fútbol argentino por la partida de Russo: el gesto de River
Clubes de todas las categorías y equipos históricos rindieron homenaje al exentrenador de Boca antes de sus entrenamientos, en señal de respeto y recuerdo.
Tras la noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, los gestos de reconocimiento se multiplicaron en toda la estructura del fútbol argentino. La Selección Argentina fue la primera en rendir homenaje desde su concentración en Miami, con un emotivo minuto de silencio antes de sus actividades. Luego, distintas instituciones replicaron esta medida, demostrando la influencia y el respeto que el entrenador de Boca generó a lo largo de su carrera.
En Estudiantes, club donde Russo tuvo una etapa como jugador, se realizó un minuto de silencio previo al inicio del entrenamiento, encabezado por el director técnico Eduardo Domínguez, y en el que participaron jugadores, cuerpo técnico y colaboradores.
San Lorenzo, por su parte, se sumó a la iniciativa, con la bandera a media asta en la Ciudad Deportiva y un minuto de silencio que involucró a todo el primer equipo.
Tigre, club donde también juega su hijo Ignacio, rindió homenaje a Russo con la misma medida y expresó en redes sociales: “Un símbolo de nuestro fútbol, que deja una huella imborrable en la historia del deporte argentino”.
Rosario Central, donde Russo es considerado un ídolo, organizó un minuto de silencio para sus juveniles en el predio Arroyo Seco, recordando los numerosos momentos que el entrenador compartió allí.
Vélez, institución en la que dejó su huella y cuyo actual director técnico, Guillermo Barros Schelotto, fue dirigido por Russo, también se sumó a los homenajes.
Incluso River, rival histórico de Boca, realizó un minuto de silencio con palabras de Marcelo Gallardo, mostrando que el respeto trascendió colores y clubes.
Estas acciones reflejan la magnitud de la influencia de "Miguelo" en el fútbol argentino, no solo por sus logros deportivos, sino también por la forma en que supo ganarse el respeto y la admiración de colegas, jugadores e hinchas. Cada minuto de silencio, cada gesto y cada declaración sirven para recordar a un entrenador que, con su trayectoria y su ejemplo, dejó una huella imborrable en la historia del deporte nacional.
