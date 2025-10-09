Minutos de silencio en todo el fútbol argentino por la partida de Russo: el gesto de River

Tigre, club donde también juega su hijo Ignacio, rindió homenaje a Russo con la misma medida y expresó en redes sociales: “Un símbolo de nuestro fútbol, que deja una huella imborrable en la historia del deporte argentino”.

image

Rosario Central, donde Russo es considerado un ídolo, organizó un minuto de silencio para sus juveniles en el predio Arroyo Seco, recordando los numerosos momentos que el entrenador compartió allí.

Embed Hoy no fue un día más en el predio de Arroyo Seco. Es por eso que, antes del entrenamiento, el plantel le brindó este sentido homenaje a Miguel.



Siempre en nuestros corazones y en nuestra memoria pic.twitter.com/PwdWFzFMob — Rosario Central (@RosarioCentral) October 9, 2025

Vélez, institución en la que dejó su huella y cuyo actual director técnico, Guillermo Barros Schelotto, fue dirigido por Russo, también se sumó a los homenajes.

Embed Descansá en paz, Miguel pic.twitter.com/h2aAeGRVyX — Vélez Sarsfield (@Velez) October 9, 2025

Incluso River, rival histórico de Boca, realizó un minuto de silencio con palabras de Marcelo Gallardo, mostrando que el respeto trascendió colores y clubes.

image

Estas acciones reflejan la magnitud de la influencia de "Miguelo" en el fútbol argentino, no solo por sus logros deportivos, sino también por la forma en que supo ganarse el respeto y la admiración de colegas, jugadores e hinchas. Cada minuto de silencio, cada gesto y cada declaración sirven para recordar a un entrenador que, con su trayectoria y su ejemplo, dejó una huella imborrable en la historia del deporte nacional.