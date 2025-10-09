El posteo de Lionel Messi para despedir a Miguel Ángel Russo

“Ojalá que Argentina gane la Copa. Por el país y, sobre todo, por Messi, que se lo merece más que nadie”, había declarado el entrenador xeneize en una conferencia previa al torneo. Esa banca pública quedó grabada entre las tantas muestras de respeto que el fútbol argentino le dedicó a Leo en los años previos a su primer título con la Selección.

El mensaje de Messi se sumó a una ola de homenajes que unieron a jugadores, entrenadores y clubes de todo el país para despedir a Miguel Ángel Russo, símbolo de profesionalismo, humildad y lucha dentro y fuera de la cancha.