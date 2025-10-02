Increíble pero real: Karen Reichardt quiere ser diputada y no sabe cómo se presenta un proyecto de ley

Reicardt es una exvedette tapa de Playboyque se convirtió al proteccionismo animal y, desde esa militancia en favor de los derechos de perros y gatos, se acercó a Milei.

La exconductora de Fanáticas, un programa de panelismo futbolero hecho íntegramente por mujeres que se emitió entre 2003 y 2010, está a cargo de Amores perros, que empezó en América TV en 2015 y se mudó este año a la TV Pública.

Amores Perros también era el nombre de la boutique canina que abrió en 2015, a la par del programa, y que cerró "por los impuestos". La candidata consideró "malvado" a quien no contrata a personal "que te sirve, que hace las cosas como las tiene que hacer, que no te roba, que busca prosperar"; defendió la reforma laboral que impulsa el Gobierno y la definió como "aliarse con el que te da trabajo".

"Los empleados dicen 'tenemos miedo de que la reforma laboral nos perjudique', pero no es así, es sacarle ese cuco a la gente", apuntó la exempresaria en el canal de streaming de Alejandro Fantino y criticó la moratoria previsional. "Vos empezás a tomar gente en blanco como para que haya plata y con estos desgraciados, que han puesto a cinco millones de personas sin haber aportado, no hay caja que aguante".

La actriz tuvo su auge en la ficción de los noventa al participar en el programa de humor Peor es nada (1990-2001), con Marixa Balli y María Fernanda Callejón; en la serie Brigada Cola (1992-1994), con Emilio Disi y Guillermo Francella, y en las películas Tachero Nocturno (1993), con Tristán Antonio Díaz Ocampo, y Pasión de Multitudes (1995), con Luis Luque, Edward Nutkiewitz, Judith Gabbani y Silvia Peyrou.

En Intrusos, la actriz acusó públicamente, pero no en la Justicia, a su compañero de elenco Tristán de pegarle arriba del escenario tras rechazar sus avances sexuales y a Jorge Porcel de acosarla en una reunión coordinada por el director Quique Estevanez.