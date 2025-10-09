Lionel Scaloni despidió a Miguel Ángel Russo: "Dejó un legado imborrable en el mundo del fútbol"
En la previa de los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico, el técnico de la Selección Argentina homenajeó al entrenador y destacó su legado humano y deportivo.
En medio de la preparación de la Selección Argentina para los compromisos amistosos en suelo estadounidense, Lionel Scaloni se tomó unos minutos en su conferencia de prensa para recordar a Miguel Ángel Russo, fallecido este miércoles a los 69 años.
Con tono sereno y visiblemente conmovido, el entrenador campeón del mundo expresó: “Ayer recibimos la triste noticia del fallecimiento de Miguel. Estábamos todos al tanto de su situación, pero cuando sucede, uno siente un vacío enorme. Fue un tipo muy querido, que dejó una huella en el mundo del fútbol que será imborrable”.
Scaloni aprovechó el momento para destacar los valores humanos y profesionales del exentrenador de Boca, Estudiantes, Vélez, San Lorenzo y Rosario Central, entre otros clubes. “Russo ha dejado un legado de cómo tiene que ser y comportarse uno dentro de una cancha de fútbol”, afirmó.
El seleccionador argentino subrayó que la figura de Russo trascendió los títulos y resultados: “Fue un ejemplo de respeto, de trabajo y de amor por este deporte. Personas así hacen mejor a nuestro fútbol”.
El recuerdo de Russo estuvo presente también en el entrenamiento del miércoles, donde el plantel albiceleste realizó un minuto de silencio en su memoria antes de comenzar la práctica en Miami demostrando el respeto que le tiene al entrenador el mundo del fútbol.
Las palabras de Lionel Scaloni se suman al enorme caudal de homenajes y mensajes de afecto que el fútbol argentino e internacional dedicó a Miguel Ángel Russo, un entrenador que dejó una marca imborrable por su humildad y profesionalismo a lo largo de su extensa carrera dónde pudo cosechar muchos títulos y demostrar toda su jerarquía.
