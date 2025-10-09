Lionel Scaloni despidió a Miguel Ángel Russo: “Dejó un legado imborrable en el mundo del fútbol”

El recuerdo de Russo estuvo presente también en el entrenamiento del miércoles, donde el plantel albiceleste realizó un minuto de silencio en su memoria antes de comenzar la práctica en Miami demostrando el respeto que le tiene al entrenador el mundo del fútbol.

Las palabras de Lionel Scaloni se suman al enorme caudal de homenajes y mensajes de afecto que el fútbol argentino e internacional dedicó a Miguel Ángel Russo, un entrenador que dejó una marca imborrable por su humildad y profesionalismo a lo largo de su extensa carrera dónde pudo cosechar muchos títulos y demostrar toda su jerarquía.