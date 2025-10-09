La emoción de Horacio Pagani al recordar a Miguel Ángel Russo

“A veces se puede tener alguna diferencia con Riquelme en su función de dirigente, pero en este caso lo de Román fue un gesto de amor. Él sabía que Miguel estaba enfermo. Algunos creen que lo hizo por otras razones, pero no. Fue puro cariño. Dijo: ‘Este hombre tiene que venir a Boca, aunque sea el final de su vida’”.

Pagani aseguró que ese gesto de Riquelme fue una muestra de afecto y respeto hacia un hombre al que todo el fútbol argentino quería: “¿Quién lo quería más? ¿La gente de Estudiantes, de Lanús o de Vélez? Todos. Era querido por los que trabajaban con él y por quienes lo conocían en este ambiente tan difícil. Era bueno, noble y transparente”.

En el cierre, el periodista se quebró al recordar las charlas personales que compartió con Russo, a quien consideraba un amigo: “Yo lo quería mucho. Me cargaba porque decía que había hecho 2060 goles y se moría de risa. Parecía que cuando vino de Colombia estaba recuperado, pero esta maldita enfermedad volvió. Es terrible”.