La emoción de Horacio Pagani al recordar a Miguel Ángel Russo
El periodista se quebró al hablar del entrenador en TyC Sports y definió la decisión de Riquelme de volver a contratarlo en Boca como un gesto de amor.
La muerte de Miguel Ángel Russo a los 69 años conmovió al mundo del fútbol. En TyC Sports, Horacio Pagani recordó al entrenador entre lágrimas y destacó su humildad y generosidad. Además, calificó como un “gesto de amor” la decisión de Juan Román Riquelme de reincorporarlo a Boca en los últimos meses de su vida.
Conmovido, el periodista habló con la voz entrecortada al recordar al técnico y destacó su calidad humana: “¿Viste que se dice que la gente buena es la primera que se muere? Miguelito era un tipo bueno. Tan bueno que no había manera de sacarle una frase comprometedora en conferencia de prensa. La vida lo trató con dureza desde chico y se hizo fuerte. Siempre fue un tipo derecho y laburante”.
Pagani recordó también los momentos compartidos con Russo fuera de cámara: “Compartimos muchas noches con Coco Basile, con Mostaza Merlo... Era un tipo respetuoso, de los antiguos. No hablaba de tácticas modernas, sino de los jugadores, de sus virtudes y defectos. Admiraba mucho al Coco y valoraba su palabra”.
El periodista también se refirió al papel que tuvo Juan Román Riquelme en el regreso de Russo a Boca en 2025, cuando el entrenador atravesaba una delicada situación de salud.
“A veces se puede tener alguna diferencia con Riquelme en su función de dirigente, pero en este caso lo de Román fue un gesto de amor. Él sabía que Miguel estaba enfermo. Algunos creen que lo hizo por otras razones, pero no. Fue puro cariño. Dijo: ‘Este hombre tiene que venir a Boca, aunque sea el final de su vida’”.
Pagani aseguró que ese gesto de Riquelme fue una muestra de afecto y respeto hacia un hombre al que todo el fútbol argentino quería: “¿Quién lo quería más? ¿La gente de Estudiantes, de Lanús o de Vélez? Todos. Era querido por los que trabajaban con él y por quienes lo conocían en este ambiente tan difícil. Era bueno, noble y transparente”.
En el cierre, el periodista se quebró al recordar las charlas personales que compartió con Russo, a quien consideraba un amigo: “Yo lo quería mucho. Me cargaba porque decía que había hecho 2060 goles y se moría de risa. Parecía que cuando vino de Colombia estaba recuperado, pero esta maldita enfermedad volvió. Es terrible”.
