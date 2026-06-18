Mundial 2026: Canadá golea 6-0 a Catar y roza la clasificación

GOLEADA SENTENCIADA
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Jonathan David marcó el 6-0 pic.twitter.com/LNZhp9dFjR— minutouno (@minutounocom) June 19, 2026
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Canadá aplastó a Catar por 6-0 y logró su primer triunfo histórico en el Mundial 2026. Jonathan David brilló, pero Ismaël Koné sufrió una grave lesión.
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Con una actuación contundente y un triplete de Jonathan David, Canadá aplastó a Catar por 6-0 en el Mundial 2026, quedando a un paso de los dieciseisavos de final del certamen internacional. La selección norteamericana vivió una jornada inolvidable en Vancouver al conseguir su primera victoria en la historia de la máxima cita futbolística.
Goles históricos: Los tantos locales fueron obra de Cyle Larin en el minuto 16, un brillante triplete del delantero Jonathan David (29', 45+3' y 90+2'), Nathan-Dylan Saliba (64') y un gol en propia puerta de Mohamed Naceur Almanai a los 75 minutos.
Líderes de zona: Esta histórica victoria deja a los coanfitriones en lo más alto del Grupo B junto a la selección de Suiza, ambos liderando la tabla de posiciones con cuatro puntos cada uno y virtualmente clasificados a la próxima ronda.
Las rojas y la alarma: Catar terminó el partido con nueve hombres debido a las expulsiones de Homam Al-Amin (32') y Assim Madibo (53'). En la dura infracción de este último, el mediocampista canadiense Ismaël Koné sufrió una escalofriante y grave fractura en la pierna izquierda que empañó los festejos.
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