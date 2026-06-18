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Mundial 2026: Canadá golea 6-0 a Catar y roza la clasificación

Canadá vs. Qatar por el Mundial 2026: goles

Canadá vs. Qatar por el Mundial 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
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Canadá aplastó a Catar por 6-0 y logró su primer triunfo histórico en el Mundial 2026. Jonathan David brilló, pero Ismaël Koné sufrió una grave lesión.

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Con una actuación contundente y un triplete de Jonathan David, Canadá aplastó a Catar por 6-0 en el Mundial 2026, quedando a un paso de los dieciseisavos de final del certamen internacional. La selección norteamericana vivió una jornada inolvidable en Vancouver al conseguir su primera victoria en la historia de la máxima cita futbolística.

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Los detalles de la goleada de Canadá en el Mundial 2026

  • Goles históricos: Los tantos locales fueron obra de Cyle Larin en el minuto 16, un brillante triplete del delantero Jonathan David (29', 45+3' y 90+2'), Nathan-Dylan Saliba (64') y un gol en propia puerta de Mohamed Naceur Almanai a los 75 minutos.

  • Líderes de zona: Esta histórica victoria deja a los coanfitriones en lo más alto del Grupo B junto a la selección de Suiza, ambos liderando la tabla de posiciones con cuatro puntos cada uno y virtualmente clasificados a la próxima ronda.

  • Las rojas y la alarma: Catar terminó el partido con nueve hombres debido a las expulsiones de Homam Al-Amin (32') y Assim Madibo (53'). En la dura infracción de este último, el mediocampista canadiense Ismaël Koné sufrió una escalofriante y grave fractura en la pierna izquierda que empañó los festejos.

Minuto a minuto de Canadá vs. Qatar por el Mundial 2026

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GOLEADA SENTENCIADA

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El 5 A 0 FUE EN CONTRA

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EL 4 A 0 SE LO DEDICARON A KONÉ

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GRAVE LESIÓN DE KONÉ

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CANADÁ GOLEA Y BRILLA

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POLÉMICA EN CANADÁ-QATAR

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OTRO GOL DE CANADÁ

Jonatan David para el 2 a 0

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BLOOPER ANTES DEL GOL

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GOL DE CANADÁ

Larin pone el 1-0 a los 15 del primer tiempo.

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Cómo llegan Canadá y Qatar a la segunda fecha del Mundial 2026

Ambos seleccionados integran la zona junto a Bosnia y Herzegovina y Suiza, por lo que un triunfo podría encarrilar su camino hacia la siguiente del torneo más importante del fútbol.

El conjunto norteamericano llega tras igualar 1 a 1 con Bosnia en su debut, mientras que los asiáticos rescataron un empate agónico por el mismo resultado frente a Suiza, que en la previa asomaba como la gran candidata a quedarse con el grupo.

En cuanto a su historial mundialista, Canadá, comandado por Jesse Marsch, disputó tres Copas del Mundo (1986, 2022 y 2026), siendo sus mejores participaciones las fases de grupos en 1986 y 2022, aunque nunca logró avanzar a octavos de final.

Qatar, por su parte, jugó su primer Mundial en 2022, donde fue anfitrión y no consiguió sumar puntos, motivo por el cual quedó eliminado en fase de grupos.

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Formaciones de Canadá vs. Qatar por el Mundial 2026

Canadá: Crépeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Ismael Koné, Millar; Jonathan David, Oluwaseyi. DT: Jesse Marsch.

Qatar: Meshaal Barsham, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Lucas Mendes, Homam Ahmed, Abdulaziz Hatem, Assim Madibo, Jassem Gaber, Akram Afif, Edmilson Junior, Almoez Ali. DT: Julen Lopetegui.

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Horario y televisación

  • Hora: 19.00
  • TV: DSports y Paramount +
  • Árbitro: A confirmar
  • Estadio: Vancouver

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