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Mundial 2026 de la FIFA: México venció a Corea del Sur y clasificó a dieciseisavos
El anfitrión derrotó por 1-0 a Corea del Sur y se transformó en el primer clasificado a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en su propio territorio.
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En una jornada de inmensa alegría para el público local, la selección azteca se impuso ante Corea del Sur en el estadio Guadalajara. Con esta gran victoria, los anfitriones aseguraron su pase a la siguiente ronda del Mundial 2026, desatando una verdadera fiesta en las tribunas repletas de entusiasmados fanáticos.
El camino de México en la fase de grupos
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El gol salvador: El único tanto del encuentro fue obra de Luis Romo, quien a los 50 minutos de juego logró marcar la diferencia definitiva tras aprovechar un inesperado error del portero surcoreano.
Líderes absolutos: Con este valioso triunfo por la mínima diferencia, la escuadra local no solo consiguió su boleto histórico a la siguiente instancia, sino que además aseguró el liderato del Grupo A.
Ayuda externa: La clasificación anticipada de los mexicanos en esta zona también se vio favorecida por el empate más temprano que protagonizaron las selecciones de Sudáfrica y Chequia (1-1).
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