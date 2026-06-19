MinutoUno

EN VIVOCopa del Mundo

Mundial 2026 de la FIFA: México venció a Corea del Sur y clasificó a dieciseisavos

México le gana a Corea del Sur 1 a 0 y pone un pie en dieciseisavos

México le gana a Corea del Sur 1 a 0 y pone un pie en dieciseisavos
MinutoUno
Deportes
Mundial 2026
México

El anfitrión derrotó por 1-0 a Corea del Sur y se transformó en el primer clasificado a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en su propio territorio.

Compartí en redes:

EN VIVO

En una jornada de inmensa alegría para el público local, la selección azteca se impuso ante Corea del Sur en el estadio Guadalajara. Con esta gran victoria, los anfitriones aseguraron su pase a la siguiente ronda del Mundial 2026, desatando una verdadera fiesta en las tribunas repletas de entusiasmados fanáticos.

Embed

El camino de México en la fase de grupos

  • El gol salvador: El único tanto del encuentro fue obra de Luis Romo, quien a los 50 minutos de juego logró marcar la diferencia definitiva tras aprovechar un inesperado error del portero surcoreano.

  • Líderes absolutos: Con este valioso triunfo por la mínima diferencia, la escuadra local no solo consiguió su boleto histórico a la siguiente instancia, sino que además aseguró el liderato del Grupo A.

  • Ayuda externa: La clasificación anticipada de los mexicanos en esta zona también se vio favorecida por el empate más temprano que protagonizaron las selecciones de Sudáfrica y Chequia (1-1).

Embed

Minuto a minuto de México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026

Live Blog Post

Las estadísticas de Luis Romo, figura de México

Embed

Live Blog Post

Atajadón del coreano

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2067801702808363484&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Gol de México tras el error del arquero coreano

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2067793567062405268&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Con Fher de Maná, juega México

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2067776396303221046&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Cómo llegaron México y Corea del Sur

El conjunto mexicano arrancó el torneo con un sólido 2 a 0 ante Sudáfrica, mostrando eficacia en ataque, mientras que Corea del Sur dio una de las respuestas más fuertes de la primera jornada al vencer 2 a 1 a República Checa.

Sin embargo, el combinado comandado por Javier Aguirre deberá realizar ajustes obligados para este segundo compromiso, especialmente en la defensa, tras la expulsión de César Montes, uno de los referentes de la última línea. El que se perfila como titular es Jorge Sánchez, que aun no tuvo minutos en el torneo.

Con el liderato del grupo en juego, el encuentro en Guadalajara también aparece marcado por nombres propios que pueden inclinar la balanza. México se apoya en la experiencia de Raúl Jiménez y el desequilibrio de Julián Quiñones.

El combinado asiático, por su parte, confía en la jerarquía de Son Heung-min y el control de Hwang In-beom. En un grupo que empieza a abrirse, el resultado puede ser clave para encaminar la clasificación a octavos de final.

Live Blog Post

Formaciones de México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026

México: Rangel; Reyes, Sánchez, Johan Vásquez, Gallardo; Lira, Brian Gutiérrez, Fidalgo; Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.

Corea del Sur: Kim Seung-gyu; Seol Young-woo, Kim-Min Jae, Cho Yu-Min, Lee Tae-seok; Paik Seung-ho, Hwang In-beom; Lee Kangin, Lee Jae-sung, Son Heungmin; Oh Hyeon-gyu. DT: Myung-Bo Hong.

Live Blog Post

Horario y televisación

  • Hora: 22.00
  • TV: DSports y TyC Sports
  • Árbitro: A confirmar
  • Estadio: Guadalajara

Dejá tu comentario

Temas

Te puede interesar