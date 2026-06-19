Mundial 2026 de la FIFA: México venció a Corea del Sur y clasificó a dieciseisavos

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Cómo llegaron México y Corea del Sur

El conjunto mexicano arrancó el torneo con un sólido 2 a 0 ante Sudáfrica, mostrando eficacia en ataque, mientras que Corea del Sur dio una de las respuestas más fuertes de la primera jornada al vencer 2 a 1 a República Checa.

Sin embargo, el combinado comandado por Javier Aguirre deberá realizar ajustes obligados para este segundo compromiso, especialmente en la defensa, tras la expulsión de César Montes, uno de los referentes de la última línea. El que se perfila como titular es Jorge Sánchez, que aun no tuvo minutos en el torneo.

Con el liderato del grupo en juego, el encuentro en Guadalajara también aparece marcado por nombres propios que pueden inclinar la balanza. México se apoya en la experiencia de Raúl Jiménez y el desequilibrio de Julián Quiñones.

El combinado asiático, por su parte, confía en la jerarquía de Son Heung-min y el control de Hwang In-beom. En un grupo que empieza a abrirse, el resultado puede ser clave para encaminar la clasificación a octavos de final.