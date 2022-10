La canción de una nena de 7 años dedicada a Messi que causa furor en las redes

Janna Santero, de 7 años, es fanática de Messi

Janna es fanática de Lionel Messi y para ella interpretar esta canción fue toda una alegría. “Me gustó mucho la canción y cantarla. Aunque yo no sepa casi nada de fútbol, me gusta mucho como es él y por eso quiero cantarle la canción, pero ahí, adelante, y que después me salude con un abrazo como veo que abraza a otros nenes”, dice ilusionada la niña que abre el video con una dedicatoria: “De una Pulga para otra Pulga”: “Yo te voy a alentar, sos un ejemplo de vida; la Scaloneta brilla con tu gambeta; te va a ayudar el Diego alentando de arriba”, le canta en una de las estrofas.

La canción de Janna Santero dedicada a Messi

Janna Santero - Y YO TE VOY A ALENTAR -Tributo a Messi - Qatar 2022 #qatar #qatarlife