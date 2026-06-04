Golf: fue victima de abuso cuando era una niña, guardó silencio por años y hoy juega un Major embarazada

Madelene Sagstrom

Del silencio a una nueva etapa de su vida

Cuando reveló su historia, Sagström explicó que el golf había sido durante años una especie de refugio emocional. Un espacio donde podía enfocarse, competir y escapar mentalmente de una carga interna que llevaba desde chica. También contó que hablar finalmente del abuso le permitió empezar a reconstruirse desde otro lugar. No solamente como atleta, sino también como persona.

Por eso su imagen recorriendo Riviera embarazada genera algo especial incluso para gente que jamás vio un torneo de golf completo. Porque la escena termina simbolizando mucho más que deporte de alto rendimiento.

La sueca atraviesa actualmente el séptimo mes de embarazo y espera su primer hijo junto a su esposo Jack. Aun así, decidió competir porque se siente bien físicamente. Incluso explicó que el embarazo le cambió sensaciones dentro de la cancha: tuvo que adaptar entrenamientos, descansos y hasta algunos aspectos técnicos de su juego para seguir siendo competitiva mientras su cuerpo atraviesa una transformación enorme.

Mientras Sagström se enfrenta con una de las canchas más difíciles de Estados Unidos, también aparece la imagen de alguien que durante años peleó otra batalla muchísimo más invisible.