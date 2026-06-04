Es un montón: banderazo de argentinos por Tim Payne
En las redes sociales se impulsa una convocatoria para acompañar a Tim Payne durante el Mundial 2026, tras el fenómeno viral que lo convirtió en sensación en redes.
Lo que comenzó como una broma en internet terminó convirtiéndose en una verdadera revolución. Tim Payne, defensor de la selección de Nueva Zelanda, pasó de tener apenas unos miles de seguidores a superar los 5 millones en redes sociales en el lapso de una semana.
El futbolista se convirtió en una de las grandes curiosidades de la previa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 gracias a una campaña espontánea impulsada por usuarios argentinos, que rápidamente transformaron al lateral en una celebridad viral.
La repercusión fue tal que Payne comenzó a aparecer en distintos medios argentinos y hasta participó de una entrevista con el programa Nadie Dice Nada, de Luzu TV, conducido por Nicolás Occhiato. Durante la charla, reconoció que todavía le cuesta comprender lo que ocurrió con su popularidad. “Ha sido una locura. La última semana y estos días fueron una locura. No podía creerlo”, aseguró el defensor neozelandés. Cuando le preguntaron qué conocía de Argentina, su respuesta generó sonrisas en el estudio y se viralizó rápidamente: “Conozco a Boca. También a River”.
Numana organiza un banderazo para Tim Payne
Lejos de perder fuerza, el fenómeno sigue creciendo. En las últimas horas comenzó a circular una convocatoria para realizar un banderazo en honor a Payne durante el inicio de la Copa del Mundo.
La iniciativa fue lanzada por Numana, la banda argentina de cumbia pop formada en 2015, a través de su cuenta oficial de Instagram. El grupo, que combina influencias de la cumbia, la música urbana, la electrónica, el EDM y el pop de los años 90, publicó una imagen promocional convocando a los seguidores del futbolista a reunirse el próximo 15 de junio en Estados Unidos.
En el afiche se puede observar a Payne luciendo una camiseta de la Selección Argentina, acompañado por la leyenda "Banderazo para Tim Payne" y referencias a ciudades como Miami y Los Ángeles. La publicación rápidamente acumuló miles de interacciones y comentarios de usuarios que celebraron la iniciativa y manifestaron su intención de participar.
Desde la cuenta oficial de Numana destacaron el crecimiento que tuvo el fenómeno en apenas unos días: “Todo esto arrancó gracias a las redes y ahora no nos para nadie”, escribieron junto a la convocatoria. El mensaje continuó con una invitación para que los seguidores sigan impulsando la movida: “Hagamos que esta locura de hinchada llegue lejooooos”.
La historia de Payne ya trascendió ampliamente el plano futbolístico. Además de sumar millones de seguidores, el defensor neozelandés inspiró canciones, entrevistas, memes y todo tipo de contenidos en redes sociales. A pocos días del comienzo del Mundial 2026, el jugador de Nueva Zelanda se convirtió en uno de los personajes más inesperados de la previa. Y ahora, gracias a una iniciativa nacida en Argentina, tendrá incluso un banderazo propio en suelo estadounidense.
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