Es un montón: banderazo de argentinos por Tim Payne

En el afiche se puede observar a Payne luciendo una camiseta de la Selección Argentina, acompañado por la leyenda "Banderazo para Tim Payne" y referencias a ciudades como Miami y Los Ángeles. La publicación rápidamente acumuló miles de interacciones y comentarios de usuarios que celebraron la iniciativa y manifestaron su intención de participar.

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Desde la cuenta oficial de Numana destacaron el crecimiento que tuvo el fenómeno en apenas unos días: “Todo esto arrancó gracias a las redes y ahora no nos para nadie”, escribieron junto a la convocatoria. El mensaje continuó con una invitación para que los seguidores sigan impulsando la movida: “Hagamos que esta locura de hinchada llegue lejooooos”.

La historia de Payne ya trascendió ampliamente el plano futbolístico. Además de sumar millones de seguidores, el defensor neozelandés inspiró canciones, entrevistas, memes y todo tipo de contenidos en redes sociales. A pocos días del comienzo del Mundial 2026, el jugador de Nueva Zelanda se convirtió en uno de los personajes más inesperados de la previa. Y ahora, gracias a una iniciativa nacida en Argentina, tendrá incluso un banderazo propio en suelo estadounidense.