Mariano Closs pidió el regreso de Walter Nelson y lo llenó de elogios en una transmisión

A lo largo de décadas de carrera, Walter Nelson construyó un lugar destacado en los medios argentinos gracias a su estilo inconfundible y a su participación en algunas de las coberturas deportivas más importantes del país. El encuentro con Closs, uno de los mejores relatores de la actualidad, volvió a poner en escena a una de las voces más reconocidas de la televisión y la radio deportiva. Además, reavivó entre muchos fanáticos el deseo de volver a escucharlo relatando partidos de manera regular.

El breve intercambio en ESPN terminó convirtiéndose en uno de los momentos más virales de las redes sociales y dejó una imagen de admiración mutua entre dos referentes del periodismo deportivo argentino.