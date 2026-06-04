Mariano Closs pidió el regreso de Walter Nelson y lo llenó de elogios en una transmisión
Mariano Closs se cruzó con Walter Nelson durante un móvil de ESPN y reclamó su vuelta a los relatos. El histórico periodista agradeció el cariño recibido.
Un encuentro inesperado entre Mariano Closs y Walter Nelson se convirtió en uno de los momentos más comentados de la televisión deportiva. Durante una transmisión de ESPN, ambos periodistas compartieron un breve diálogo cargado de elogios y reconocimiento mutuo que rápidamente generó repercusión entre los fanáticos.
En medio de un móvil realizado por el periodista Damián "Talibán" Iribarren para ESPN, apareció una figura histórica del relato deportivo argentino: Walter Nelson. La presencia del reconocido periodista sorprendió a los integrantes del programa y dio lugar a un emotivo intercambio al aire. El reconocido relator, una de las voces más emblemáticas del periodismo deportivo nacional, se mostró agradecido por el encuentro y destacó su vínculo con la señal. "Esta es mi segunda casa", expresó.
La aparición de Nelson provocó una inmediata reacción de Mariano Closs, quien no escatimó elogios hacia el histórico relator y aprovechó el momento para hacer un pedido público: "Tiene que volver a relatar, muchachos. Convóquenlo, es un genio", lanzó despertando sonrisas entre los presentes y generando una rápida repercusión entre los televidentes.
Mariano Closs pidió el regreso de Walter Nelson y lo llenó de elogios en una transmisión de ESPN
A lo largo de décadas de carrera, Walter Nelson construyó un lugar destacado en los medios argentinos gracias a su estilo inconfundible y a su participación en algunas de las coberturas deportivas más importantes del país. El encuentro con Closs, uno de los mejores relatores de la actualidad, volvió a poner en escena a una de las voces más reconocidas de la televisión y la radio deportiva. Además, reavivó entre muchos fanáticos el deseo de volver a escucharlo relatando partidos de manera regular.
El breve intercambio en ESPN terminó convirtiéndose en uno de los momentos más virales de las redes sociales y dejó una imagen de admiración mutua entre dos referentes del periodismo deportivo argentino.
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