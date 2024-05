Playoffs de la NBA: agenda del miércoles 8 de mayo

Si bien el equipo de la “Gran Manzana” está teniendo rendimientos individuales muy altos, especialmente el del base Jalen Brunson, el desgaste físico se va sintiendo en una rotación de jugadores que no es tan larga. De hecho, en el primer partido solo ganaron por cuatro puntos ante Indiana, en una noche caliente donde no faltó la polémica sobre algunos cobros de los árbitros que habrían ayudado a inclinar la balanza para New York. Transmite Star+.