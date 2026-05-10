Hinchas del Barcelona apedrearon su propio micro por error antes del clásico con Real Madrid

Las imágenes del momento rápidamente se viralizaron en redes sociales y mostraron el desconcierto tanto de los hinchas como de los integrantes de la delegación del Barcelona. A pesar del ataque, el micro pudo continuar su recorrido sin mayores inconvenientes. La insólita escena se convirtió en uno de los temas más comentados en la previa del clásico entre Barcelona y Real Madrid, uno de los partidos más importantes y convocantes del fútbol mundial.

Probables formaciones del encuentro entre Barcelona y Real Madrid