Hinchas del Barcelona apedrearon su propio micro por error antes del clásico con Real Madrid
El micro del conjunto culé fue atacado por hinchas que creyeron que trasladaba al plantel del Real Madrid: todos los detalles.
Una situación insólita se vivió en la previa del clásico español entre Barcelona y Real Madrid, cuando un grupo de hinchas culés apedreó el micro que trasladaba al plantel blaugrana. Los fanáticos confundieron el vehículo con el transporte del conjunto madrileño y provocaron momentos de tensión antes del partido.
Hinchas del Barcelona apedrearon su propio micro por error antes del clásico con Real Madrid
El episodio ocurrió en las inmediaciones del estadio, en medio de la llegada de los equipos para disputar una nueva edición del clásico español. En el marco del operativo de seguridad y con una gran cantidad de hinchas en las calles, algunos simpatizantes del Barcelona reaccionaron al paso de un micro creyendo que pertenecía al Real Madrid.
Sin embargo, el vehículo trasladaba al propio plantel culé. La confusión derivó en piedrazos y golpes contra el micro, generando sorpresa entre los presentes y preocupación por posibles daños o incidentes mayores.
Las imágenes del momento rápidamente se viralizaron en redes sociales y mostraron el desconcierto tanto de los hinchas como de los integrantes de la delegación del Barcelona. A pesar del ataque, el micro pudo continuar su recorrido sin mayores inconvenientes. La insólita escena se convirtió en uno de los temas más comentados en la previa del clásico entre Barcelona y Real Madrid, uno de los partidos más importantes y convocantes del fútbol mundial.
Probables formaciones del encuentro entre Barcelona y Real Madrid
- Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Eric García, Pedri; Marcus Rashford, Gavi, Fermín López; Robert Lewandowski. DT: Hans-Dieter Flick.
- Real Madrid: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Fran García; Eduardo Camavinga, Dani Ceballos, Manuel Pitarch; Jude Bellingham; Vinícius Jr. y Kylian Mbappé. DT: Álvaro Arbeloa.
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