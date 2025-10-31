Newell's no remonta: con nuevo técnico, cosechó otra caída ante Unión, que ahora es puntero

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1984444053874749839&partner=&hide_thread=false ¡EL GOL DEL TRIUNFO! Gran centro de Del Blanco y mejor cabezazo de Colazo para el 1-0 definitivo de Unión sobre Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa por el #TorneoClausura. pic.twitter.com/OHUc3Myt8h — SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2025

Newell's vs. Unión: resultado en vivo

Cómo llegaron Newell's y Unión a este duelo

Bernardi, ex jugador y referente del club, expresó en su presentación que su decisión fue “por amor y compromiso hacia Newell’s”, dejando en claro que su llegada responde a un vínculo sentimental más que a una conveniencia deportiva. La Lepra viene atravesando una de sus peores campañas en los últimos años: marcha anteúltima en la Zona A con apenas 11 puntos, producto de dos triunfos en 14 encuentros, y ocupa los últimos puestos tanto en la tabla anual como en los promedios.