Newell's no remonta: con nuevo técnico, cosechó otra caída ante Unión, que ahora es puntero
Con su ídolo al mando, la Lepra inició una nueva etapa que arrancó con derrota, mientras el Tatengue celebró en Rosario su gran momento.
Newell’s cayó nuevamente: esta vez, ante Unión de Santa Fe este viernes en el estadio Marcelo Bielsa, en el marco de la jornada 14 del Torneo Clausura 2025.
Con la llegada del ídolo Lucas Bernardi a la dirección técnica tras la salida del Ogro Fabbiani, la Lepra fue derrotada por 1-0 y ahora el nuevo entrenador tendrá el desafío de dirigir las últimas dos fechas del campeonato con la difícil misión de evitar el descenso y reconstruir el ánimo del plantel.
Newell's vs. Unión: resultado en vivo
Cómo llegaron Newell's y Unión a este duelo
Bernardi, ex jugador y referente del club, expresó en su presentación que su decisión fue “por amor y compromiso hacia Newell’s”, dejando en claro que su llegada responde a un vínculo sentimental más que a una conveniencia deportiva. La Lepra viene atravesando una de sus peores campañas en los últimos años: marcha anteúltima en la Zona A con apenas 11 puntos, producto de dos triunfos en 14 encuentros, y ocupa los últimos puestos tanto en la tabla anual como en los promedios.
En contraste, Unión llegó con un presente completamente distinto. El equipo dirigido por Leonardo Madelón venía de golear 3-0 a Defensa y Justicia y ahora alcanzó los 23 puntos, ubicándose como puntero de la Zona A. El Tatengue se caracteriza por su intensidad y por un juego ofensivo que le permitió sostenerse a lo largo del torneo.
Newell's vs. Unión: formaciones
Newell's vs. Unión: otros datos
- Hora: 21.15.
- Estadio: Coloso Marcelo Bielsa.
- Árbitro: Fernando Espinoza.
- VAR: Germán Delfino.
- TV: TNT Sports Premium.
