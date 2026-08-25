Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Independiente del Valle vs. Deportes Tolima por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Independiente del Valle vs. Deportes Tolima por la Copa Libertadores.
Independiente del Valle y Deportes Tolima juegan este martes, desde las 21:30, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El encuentro será televisado por Fox Sports 2 y Disney+ Premium y se disputa en el estadio Banco Guayaquil, donde el conjunto comandado por Joaquín Papa buscará sellar su boleto a la siguiente instancia.
En el duelo de ida, los ecuatorianos se impusieron por la mínima gracias al gol de Arón Rodríguez, por lo que llegan a la revancha con la posibilidad de avanzar a cuartos de final con un empate, mientras que Tolima está obligado a ganar si quiere seguir con vida en la competencia.
La terna arbitral estará encabezada por el argentino Darío Herrera, quien será el árbitro principal y estará acompañado por sus compatriotas Juan Pablo Belatti y José Savorani como asistentes.Además, Hernán Mastrángelo estará a cargo del VAR. El ganador de la serie se enfrentará a Flamengo, luego de que el conjunto brasileño eliminara a Cruzeiro.
Formaciones probables de Independiente del Valle vs. Deportes Tolima por la Copa Libertadores
- Independiente del Valle: Aldaír Quintana; Jhon Espinoza, Richard Schunke, Juan Viacava, Gustavo Cortez; Jhegson Méndez, Darwin Guagua, Júnior Sornoza; Juan Angulo, Matías Perello y Carlos González. DT: Joaquín Papa.
- Deportes Tolima: Miguel Ortega; Junior Hernández, Yordan Osorio, Jan Angulo, Cristian Arrieta; Sebastián Guzmán, Luis Sánchez; Ever Valencia, Kelvin Flórez, Jorge Hurtado; Adrián Parra. DT: Sebastián Oliveros.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Independiente del Valle vs. Deportes Tolima
La televisación estará a cargo de Fox Sports 2 y Disney+ Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario