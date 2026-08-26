Créditos hipotecarios del Gobierno y ANSES: 10 preguntas y 10 respuestas

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el lanzamiento de un plan para reactivar los créditos hipotecarios mediante el uso de los fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. La iniciativa busca brindar financiamiento a largo plazo a través de plazos fijos UVA para que más familias argentinas accedan a su primera vivienda.