Créditos hipotecarios del Gobierno y ANSES: 10 preguntas y 10 respuestas
El Gobierno lanzó un programa con fondos de ANSES para reactivar los créditos hipotecarios. Claves, tasas, montos y requisitos del nuevo esquema.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el lanzamiento de un plan para reactivar los créditos hipotecarios mediante el uso de los fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. La iniciativa busca brindar financiamiento a largo plazo a través de plazos fijos UVA para que más familias argentinas accedan a su primera vivienda.
¿En qué consiste el nuevo plan anunciado por el Gobierno?
- Se trata de un programa oficial que utilizará recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES para dotar de fondeo a largo plazo a las entidades financieras.
IMPORTANTE: El Gobierno firmó el decreto 437/2011 y suspenderán la licencia de conducir a quienes aparezcan en la lista
¿Cuál es el monto total destinado a los créditos hipotecarios?
- El programa cuenta con un presupuesto total de $2 billones de pesos para impulsar los préstamos para la vivienda.
¿Cómo se distribuirán los fondos entre los bancos?
- El dinero se adjudicará a través de licitaciones periódicas de $200.000 millones cada una dirigidas a las entidades bancarias participantes.
¿Qué instrumento financiero se utilizará para colocar los recursos?
- El mecanismo consistirá en depósitos a plazo fijo en pesos ajustables por UVA más un spread licitado por los bancos.
¿A quiénes están dirigidos los préstamos y qué destinos admiten?
- Están destinados exclusivamente a personas humanas para la adquisición, construcción, ampliación o refacción de una primera vivienda.
¿Cuáles son los plazos y tasas mínimas para las entidades financieras?
- El Tramo 1 contempla un plazo de 1 año con tasa UVA más un spread mínimo del 2,50%, mientras que el Tramo 2 fija un plazo de 5 años con tasa UVA más un spread mínimo del 4,50%.
¿Existe un tope de dinero para cada banco en las licitaciones?
- Sí, se fijó un límite máximo del 20% del monto total licitado en cada llamado para cada entidad financiera.
¿Cuánto tiempo tienen los bancos para otorgar los fondos a la gente?
- Las entidades financieras dispondrán de un plazo de aplicación de 90 días corridos desde la constitución del depósito para colocar los créditos en el mercado.
¿Cuál es la tasa de interés máxima que pagará el solicitante?
- Los bancos adjudicatarios no podrán cobrar una tasa final superior a UVA + 7,50% a los beneficiarios.
¿Qué plazo y monto máximo tendrán los créditos hipotecarios?
- Los préstamos tendrán un plazo mínimo de devolución estipulado en 15 años y un monto tope equivalente a 150.000 UVA por crédito.
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