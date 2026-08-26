El Gobierno avaló bonos por $1.823.040 para los trabajadores que cobran hasta $1.114.502

Subas salariales acordadas por SETIA en cinco etapas

Por otra parte, el gremio también cerró una recomposición para el CCT 501/07 con FAIIA, estructurada en cinco tramos entre julio y noviembre de 2026. Esta pauta combina aumentos porcentuales directos sobre los sueldos básicos y sumas no remunerativas que posteriormente se incorporarán al salario de la etapa siguiente. Ambos acuerdos salariales fueron presentados por las partes para su correspondiente homologación ante la Secretaría de Trabajo.