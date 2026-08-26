El Gobierno avaló bonos por $1.823.040 para los trabajadores que cobran hasta $1.114.502
El gremio textil SETIA acordó nuevas paritarias que incluyen bonos y subas escalonadas. La Secretaría de Trabajo homologará este entendimiento.
En el marco de las negociaciones salariales, el sindicato que nuclea a los empleados textiles cerró importantes paritarias con bonos con las cámaras empresarias del sector. Este entendimiento establece una recomposición progresiva en los sueldos básicos y diversas sumas no remunerativas para todos los trabajadores comprendidos en la actividad.
El bono millonario y las nuevas escalas de las paritarias
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El Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines de la República Argentina (SETIA), liderado por José "Vasco" Minaberrigaray, firmó los acuerdos con la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) y la FAIIA. Para el CCT 808/24, se definió un aumento escalonado vigente desde el 1° de julio hasta el 31 de diciembre de 2026.
El esquema fijado contempla un incremento acumulado que llegará al 10% en diciembre, acompañado por una suma no remunerativa del mismo porcentaje. Además, se estableció una asignación con montos fijos mensuales:
- Se abonarán $292.320 en julio y $296.640 en agosto.
- Los pagos continuarán con $300.960 en septiembre y $305.280 en octubre.
- Para el cierre del año, serán $311.040 en noviembre y $316.800 en diciembre, totalizando $1.823.040 en bonos acumulados.
- En los primeros cinco días hábiles de enero de 2027 se sumarán otros $158.400 no remunerativos.
A partir de estas actualizaciones, el salario básico para un Supervisor General alcanzará los $1.114.502 en diciembre de 2026, mientras que un Vendedor de Salón percibirá $1.017.835 y los Empleados Categoría A cobrarán $984.689.
Subas salariales acordadas por SETIA en cinco etapas
Por otra parte, el gremio también cerró una recomposición para el CCT 501/07 con FAIIA, estructurada en cinco tramos entre julio y noviembre de 2026. Esta pauta combina aumentos porcentuales directos sobre los sueldos básicos y sumas no remunerativas que posteriormente se incorporarán al salario de la etapa siguiente. Ambos acuerdos salariales fueron presentados por las partes para su correspondiente homologación ante la Secretaría de Trabajo.
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