El insólito método de un camionero para ocultar las patentes y evitar los radares: "Fijate si me hacés zafar"

Luego, el fiscalizador le marcó que también estaba en infracción con las chapas patente traseras, tanto del camión como del acoplado. “Eso tiene un aditamento adrede. Está sucio, una letra. Eso lo va a tener que limpiar. Y también los de atrás. Así no puede circular”, subrayó.

En ese contexto, lo más llamativo fue la súplica que el infractor le realizó al personal de la ANSV para que no le hagan la infracción. “Fijate si me hacés zafar”, manifestó mientras los agentes le enumeraban las faltas que estaba cometiendo con su camión.

Pero la respuesta fue tajante. “No, no se puede caballero. Es una falta grave circular con los dominios tapados. Así que búsqueme el seguro mientras tanto”, solicitó.

Al ser consultado por el motivo de su accionar, el chofer primero intentó justificarse, pero luego reconoció su error y volvió a pedir clemencia: “Tenés toda la razón del mundo. Fijate si me podés dar una mano. Aunque sea... yo paso todos los días. Ya estoy advertido...”.

Deberá pagar una multa de más de $600.000

Circular sin las chapas patentes identificatorias constituye una falta grave contemplada por la Ley Nacional de Tránsito. Como consecuencia de la infracción, el camionero deberá afrontar una multa superior a los 600 mil pesos.

El caso quedó registrado durante uno de los controles preventivos que la Agencia Nacional de Seguridad Vial realiza de manera habitual en rutas y caminos del país.

Los controles que realiza la ANSV

Los patrullajes preventivos se complementan con operativos de fiscalización en distintos puntos del territorio nacional.

Durante estos procedimientos, los agentes controlan que los conductores circulen con la documentación obligatoria y respeten las normas de tránsito. También se realizan controles destinados a detectar consumo de alcohol al volante, verificar el uso de los elementos de protección y comprobar que se respeten las velocidades máximas permitidas.

La ANSV sostiene este tipo de operativos como parte de las tareas de prevención y control destinadas a mejorar la seguridad vial en las rutas nacionales.