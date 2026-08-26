Barcelona insiste por Julián Álvarez: la postura de Joan Laporta ante el Atlético de Madrid
El presidente del conjunto catalán aseguró que la oferta por el delantero argentino continúa vigente y dejó claro que el club está dispuesto a negociar.
La situación de Julián Álvarez volvió a quedar en el centro de la escena del mercado de pases europeo después de las declaraciones de Joan Laporta. El presidente del Barcelona confirmó que la institución catalana mantiene intacto su interés por contratar al delantero argentino y aseguró que la propuesta presentada al Atlético de Madrid continúa vigente.
El máximo dirigente del Barça habló y dedicó buena parte de su discurso a explicar cuál es la posición del club respecto del atacante de la Selección Argentina. Aunque el Atlético había manifestado su intención de conservarlo y se mostró reticente a negociar con Barcelona, Laporta aseguró que su club permanece atento y preparado para avanzar si el conjunto madrileño cambia de postura.
“Que sepan que, si están dispuestos a vender al jugador durante esta ventana de transferencias de verano, estaríamos listos para comprarlo, siempre y cuando podamos llegar a un acuerdo en torno a la oferta que les hemos hecho”, afirmó el presidente. La declaración representa un mensaje directo hacia la dirigencia del Atlético, pero también funciona como respaldo para Julián en un momento particularmente complejo.
La oferta del Barcelona por Julián Álvarez
El conjunto culé presentó una propuesta cercana a los 100 millones de euros para intentar quedarse con la Araña. La institución catalana, sin embargo, no está dispuesta a pagar los 500 millones de euros correspondientes a la cláusula de rescisión del contrato que une al argentino con el Colchonero.
Laporta explicó que la operación comenzó mediante un contacto formal entre ambas instituciones y que incluso mantuvo una conversación personal con Miguel Ángel Gil, dirigente del conjunto rojiblanco. "Quiero decir que tenemos un gran respeto por el Atlético de Madrid y sus dirigentes. Hace muchos años que nos conocemos. Quiero explicar cómo fue. Hicimos una oferta de club a club. Esta oferta yo la ratifiqué en una conversación telefónica personal con Miguel Ángel Gil", detalló.
Según el presidente, desde Madrid le comunicaron que no tenían intención de vender al futbolista porque todavía no contaban con una alternativa para reemplazarlo. Barcelona decidió respetar esa postura, aunque dejó abierta la puerta para retomar las conversaciones si la situación cambiaba. “Ellos me dijeron que no tenían intención de vender porque no tenían alternativa a Julián y le dije que a nosotros nos interesaba, pero que respetábamos que no quisieran vender, aunque si encontraban una alternativa dentro de este mercado, nosotros estábamos con interés de hacer el fichaje”, explicó.
El interés sigue vigente hasta el final del mercado de pases
La situación cambió parcialmente a partir de las informaciones que comenzaron a circular sobre posibles negociaciones del Atlético con otros clubes. Uno de los equipos vinculados con el argentino fue Arsenal, aunque el delantero no tendría intención de regresar a Inglaterra. Ante ese panorama, el blaugrana decidió mantener su propuesta sobre la mesa.
Laporta sostuvo que el club había puesto la operación en pausa, pero que nunca abandonó la posibilidad de concretar el fichaje. “Pensamos con Deco que, viendo que no lo vendían, dejábamos el tema en stand by. ¿Qué ha pasado? Nos han llegado informaciones de que el Atlético de Madrid está negociando con otros clubes por el futbolista. Nosotros seguimos presentes con nuestra oferta porque es vox populi que el jugador quiere venir al Barça”, señaló.
El dirigente también buscó bajar el tono de la disputa institucional y remarcó que Barcelona actuó con respeto hacia el Atlético durante todo el proceso. “Seguimos muy interesados en Julián Álvarez. Nos gustaría que aceptaran nuestra oferta, y lo estamos haciendo con el máximo respeto hacia el Atlético de Madrid. Nos gustaría entendernos”, expresó.
Laporta insistió además en que el deseo del jugador es un factor importante dentro de la negociación. “Parece ser que el jugador quiere venir al Barça, por lo tanto, nosotros mantenemos nuestra ilusión, nuestra intención, con todos los respetos para el Atlético de Madrid, de poder fichar al jugador”, sostuvo.
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