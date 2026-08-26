Barcelona insiste por Julián Álvarez: la postura de Joan Laporta ante el Atlético de Madrid

Según el presidente, desde Madrid le comunicaron que no tenían intención de vender al futbolista porque todavía no contaban con una alternativa para reemplazarlo. Barcelona decidió respetar esa postura, aunque dejó abierta la puerta para retomar las conversaciones si la situación cambiaba. “Ellos me dijeron que no tenían intención de vender porque no tenían alternativa a Julián y le dije que a nosotros nos interesaba, pero que respetábamos que no quisieran vender, aunque si encontraban una alternativa dentro de este mercado, nosotros estábamos con interés de hacer el fichaje”, explicó.

El interés sigue vigente hasta el final del mercado de pases

La situación cambió parcialmente a partir de las informaciones que comenzaron a circular sobre posibles negociaciones del Atlético con otros clubes. Uno de los equipos vinculados con el argentino fue Arsenal, aunque el delantero no tendría intención de regresar a Inglaterra. Ante ese panorama, el blaugrana decidió mantener su propuesta sobre la mesa.

Laporta sostuvo que el club había puesto la operación en pausa, pero que nunca abandonó la posibilidad de concretar el fichaje. “Pensamos con Deco que, viendo que no lo vendían, dejábamos el tema en stand by. ¿Qué ha pasado? Nos han llegado informaciones de que el Atlético de Madrid está negociando con otros clubes por el futbolista. Nosotros seguimos presentes con nuestra oferta porque es vox populi que el jugador quiere venir al Barça”, señaló.

El dirigente también buscó bajar el tono de la disputa institucional y remarcó que Barcelona actuó con respeto hacia el Atlético durante todo el proceso. “Seguimos muy interesados en Julián Álvarez. Nos gustaría que aceptaran nuestra oferta, y lo estamos haciendo con el máximo respeto hacia el Atlético de Madrid. Nos gustaría entendernos”, expresó.

Laporta insistió además en que el deseo del jugador es un factor importante dentro de la negociación. “Parece ser que el jugador quiere venir al Barça, por lo tanto, nosotros mantenemos nuestra ilusión, nuestra intención, con todos los respetos para el Atlético de Madrid, de poder fichar al jugador”, sostuvo.