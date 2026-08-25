Javier Milei encabezó "a los gritos" una cumbre con legisladores, a quienes les regaló un libro
En la previa a la nueva actividad en el Congreso, el Presidente lideró un cónclave de dos horas en la Casa Rosada enfocado en la defensa de sus reformas.
En la cuenta regresiva hacia una de las jornadas más desafiantes para el oficialismo en el Parlamento, el presidente Javier Milei encabezó este martes por la tarde una cumbre con los bloques de diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA) en la Casa Rosada.
Lejos de las tradicionales "masterclass" de economía que solía dictar ante su tropa, el encuentro consistió en un mensaje de neto corte político.
Si bien recurrió ocasionalmente a los conceptos generales de sus pilares de gestión e hizo uso del pizarrón, la exposición del mandatario funcionó fundamentalmente como una fuerte arenga orientada a explicar el espíritu de las reformas y consolidar la cohesión interna.
Unidad legislativa frente a las prioridades del oficialismo
"El Presidente remarcó la necesidad de defender las ideas de la libertad y evitar caer en planteos populistas, y destacó que el rumbo que lleva adelante el Gobierno es el camino correcto para transformar la Argentina", transmitieron fuentes oficiales presentes en el cónclave desarrollado en el Salón Héroes de Malvinas. Ante los diversos desafíos políticos y económicos, el jefe de Estado reafirmó la total consistencia de las medidas adoptadas.
La cita tuvo lugar en un momento institucional sumamente delicado. La administración nacional apunta a obtener este miércoles la media sanción de dos proyectos clave en la Cámara de Diputados: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal II, normativas que obtuvieron dictamen de mayoría la semana pasada.
Críticas a la oposición y lectura recomendada
Durante la reunión, Milei advirtió a los legisladores sobre la estrategia de la oposición, a la que acusó de instalar determinados debates en torno a "mercados repugnantes" con el único fin de generar fracturas sociales y utilizar los temas como herramientas de confrontación.
Asimismo, al referirse a los cuestionamientos públicos en torno a la morosidad, insistió en la necesidad de analizar minuciosamente los datos duros sin sobredimensionar la coyuntura para transformarla en un falso problema macroeconómico.
Como cierre de la jornada de trabajo, el mandatario obsequió a cada uno de los legisladores presentes un ejemplar del clásico libro “La economía en una lección”, escrito por Henry Hazlitt, recomendando su lectura para comprender la dinámica real en los procesos de reasignación de recursos y las derivaciones de las decisiones económicas.
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