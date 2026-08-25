Javier Milei encabezó "a los gritos" una cumbre con legisladores, a quienes les regaló un libro

Críticas a la oposición y lectura recomendada

Durante la reunión, Milei advirtió a los legisladores sobre la estrategia de la oposición, a la que acusó de instalar determinados debates en torno a "mercados repugnantes" con el único fin de generar fracturas sociales y utilizar los temas como herramientas de confrontación.

Asimismo, al referirse a los cuestionamientos públicos en torno a la morosidad, insistió en la necesidad de analizar minuciosamente los datos duros sin sobredimensionar la coyuntura para transformarla en un falso problema macroeconómico.

Como cierre de la jornada de trabajo, el mandatario obsequió a cada uno de los legisladores presentes un ejemplar del clásico libro “La economía en una lección”, escrito por Henry Hazlitt, recomendando su lectura para comprender la dinámica real en los procesos de reasignación de recursos y las derivaciones de las decisiones económicas.