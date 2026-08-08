El emotivo festejo de Rodrigo De Paul: golazo y dedicatoria especial con la camiseta de Lionel Messi

En un claro y genuino gesto de respaldo hacia su gran amigo en este difícil trance personal, el mediocampista corrió hacia uno de los córneres, se quitó la camiseta del Inter Miami y dejó al descubierto otra idéntica, pero con el número 10 y el apellido Messi estampado en la espalda. La dedicatoria, que combinó el talento en la cancha con la solidaridad humana, se robó los aplausos de todo el estadio y simbolizó el abrazo de todo el plantel hacia su líder espiritual en horas de máxima tristeza.