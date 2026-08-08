El emotivo festejo de Rodrigo De Paul: golazo y dedicatoria especial con la camiseta de Lionel Messi
El mediocampista se quitó la casaca en el festejo para mostrar otra con el dorsal 10 de su compañero, en un fuerte gesto de apoyo tras la muerte de Jorge Messi.
Este sábado en el Nu Stadium estuvo atravesado por el profundo dolor que sacude al mundo del fútbol tras la muerte de Jorge Messi. Sin embargo, en medio del luto, el compromiso de Inter Miami ante Monterrey por la Leagues Cup dejó una de las imágenes más conmovedoras de la fecha gracias al protagonismo de Rodrigo De Paul.
El volante de la Selección Argentina, compañero y amigo inseparable del rosarino, se metió de lleno en el partido y deslumbró a todos con una notable jugada individual que coronó con un verdadero golazo para romper el cero en el marcador.
El sentido homenaje de Rodrigo De Paul a Lionel Messi
Lejos de la euforia habitual que genera una conquista de tal magnitud, el festejo de De Paul estuvo cargado de una profunda emotividad.
En un claro y genuino gesto de respaldo hacia su gran amigo en este difícil trance personal, el mediocampista corrió hacia uno de los córneres, se quitó la camiseta del Inter Miami y dejó al descubierto otra idéntica, pero con el número 10 y el apellido Messi estampado en la espalda. La dedicatoria, que combinó el talento en la cancha con la solidaridad humana, se robó los aplausos de todo el estadio y simbolizó el abrazo de todo el plantel hacia su líder espiritual en horas de máxima tristeza.
Minuto de silencio, bandera y apoyo total a Lionel Messi en Inter Miami
Antes de que rodara el balón, las autoridades del encuentro y ambos planteles se sumaron a un sentido minuto de silencio. En las pantallas gigantes del estadio se proyectó el nombre de Jorge Messi mientras se realizaba el homenaje, un respetuoso momento que se desarrolló casi en simultáneo con el aterrizaje del avión privado que trasladó a Lionel Messi de urgencia hacia Rosario para participar de las exequias.
Previamente, la franquicia de Florida había manifestado sus condolencias a su capitán y máxima figura con un mensaje en sus redes sociales.
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