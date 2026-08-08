"Da vergüenza": el fuerte mensaje que compartió Javier Milei por la muerte de Jorge Messi
El Presidente optó por no emitir un mensaje de pésame formal sino replicar una fuerte publicación que cuestiona a supuestos "anti Messi".
Parece que el presidente Javier Milei siempre evita manifestarse de forma cordial y acorde a la investidura, y mientras se multiplican los mensajes de despedida a Jorge Messi, y condolencias a su familia, eligió utilizar sus redes sociales para apuntar a supuestos "anti" Lionel Messi.
La dolorosa partida del padre del máximo ídolo del fútbol argentino, sacudió profundamente a la sociedad y provocó una marea de reacciones de condolencias y homenajes provenientes de distintos sectores de la política, el deporte y la cultura. Sin embargo, en medio del duelo nacional, una de las actitudes que más llamó la atención provino de la más alta esfera del Poder Ejecutivo.
En este contexto, Milei decidió no publicar ningún mensaje institucional o personal de pésame dirigido a la familia Messi ante la pérdida. En contrapartida, el mandatario optó por utilizar su cuenta de X (antes Twitter) para replicar la imagen de una publicación de Instagram con un fuerte descargo enfocado en la figura del capitán albiceleste y sus detractores.
El mensaje replicado por Javier Milei sobre Jorge y Lionel Messi
La placa compartida por el jefe de Estado presenta una icónica fotografía de Lionel Messi durante el Mundial 2026 y está acompañada por un texto de alto voltaje político y emocional, que pone el foco en el sacrificio personal que el astro futbolístico atravesó en sus últimos meses en paralelo al delicado estado de salud de su padre:
"Durante estos últimos 2 meses, Messi buscó darle una alegría para todo el pueblo argentino mientras su padre agonizaba y le quedaban pocos días de vida. Es el ser humano más grande de la historia del país. Da vergüenza pensar que hubo anti Messi en Argentina", reza el escrito que el mandatario eligió difundir en sus redes sociales en lugar de emitir un comunicado oficial de condolencias por el deceso de Jorge Messi.
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