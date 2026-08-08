"Da vergüenza": el fuerte mensaje que compartió Javier Milei por la muerte de Jorge Messi

"Durante estos últimos 2 meses, Messi buscó darle una alegría para todo el pueblo argentino mientras su padre agonizaba y le quedaban pocos días de vida. Es el ser humano más grande de la historia del país. Da vergüenza pensar que hubo anti Messi en Argentina", reza el escrito que el mandatario eligió difundir en sus redes sociales en lugar de emitir un comunicado oficial de condolencias por el deceso de Jorge Messi.