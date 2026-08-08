De qué murió Jorge Messi, el papá de Lionel
El empresario y representante del capitán argentino falleció tras una larga enfermedad en un sanatorio de su ciudad natal.
Jorge Messi, el padre de Lionel Andrés Messi, murió este sábado, a las 2 de la mañana, en un sanatorio de la ciudad de Rosario. El empresario y representante del capitán de la selección argentina de fútbol tenía 68 años y atravesaba una larga enfermedad.
En junio se hizo público que estaba atravesando una “situación de salud” y que se encontraba “bajo seguimiento médico”, aunque no se precisó su diagnóstico.
Desde el Sanatorio Centro de Rosario informaron que Jorge Messi falleció este sábado 8 de agosto a las 2 de la madrugada. “Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias”, escribieron y remarcaron que, por respeto a la privacidad de la familia, no darían más información sobre “las circunstancias médicas del fallecimiento”.
El hombre que llevó a Lionel de Rosario a la cima del fútbol mundial
Nacido en Rosario, de raíces italianas y españolas, Jorge fue mucho más que el progenitor del mejor futbolista de todos los tiempos, fue su primer entrenador, su representante incondicional y el muro de contención en los momentos más turbulentos de su carrera.
Deportista frustrado en su juventud y trabajador metalúrgico en la fábrica Acíndar de Villa Constitución, Jorge conoció de cerca el esfuerzo de la clase obrera argentina.
Esa mentalidad de trabajo y perseverancia fue la que transmitió a sus hijos, y la que aplicó con pulso firme cuando descubrió que el menor de los varones tenía un talento fuera de lo común, pero también un camino empinado por delante.
El mánager y el confidente
A medida que el talento de Lionel explotaba en el Camp Nou, Jorge Messi asumió formalmente las riendas de su carrera a través de la empresa Leo Messi Management. Manejó contratos de patrocinio, extensiones de convenios futbolísticos y la compleja ingeniería financiera que rodea a una superestrella global.
Su gestión no estuvo exenta de tormentas, incluyendo los mediáticos escrutinios de la hacienda española y las feroces críticas que llovían sobre su hijo durante las épocas de sequía con la Selección Argentina. En cada uno de esos pasajes, Jorge optó por un perfil mediático bajo, casi subterráneo, prefiriendo ser el escudo que absorbía los impactos para que su hijo solo tuviera que preocuparse por jugar al fútbol.
En los últimos años, con la consagración absoluta de Lionel en el Mundial de Qatar y su posterior mudanza a los Estados Unidos para jugar en el Inter Miami, a Jorge se lo vio disfrutar de una etapa mucho más relajada. Ya no con la tensión del mánager que cuida cada centavo o cada palabra, sino con el orgullo del padre que ve la obra terminada.
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