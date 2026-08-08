De qué murió Jorge Messi, el papá de Lionel

Esa mentalidad de trabajo y perseverancia fue la que transmitió a sus hijos, y la que aplicó con pulso firme cuando descubrió que el menor de los varones tenía un talento fuera de lo común, pero también un camino empinado por delante.

El mánager y el confidente

A medida que el talento de Lionel explotaba en el Camp Nou, Jorge Messi asumió formalmente las riendas de su carrera a través de la empresa Leo Messi Management. Manejó contratos de patrocinio, extensiones de convenios futbolísticos y la compleja ingeniería financiera que rodea a una superestrella global.

Su gestión no estuvo exenta de tormentas, incluyendo los mediáticos escrutinios de la hacienda española y las feroces críticas que llovían sobre su hijo durante las épocas de sequía con la Selección Argentina. En cada uno de esos pasajes, Jorge optó por un perfil mediático bajo, casi subterráneo, prefiriendo ser el escudo que absorbía los impactos para que su hijo solo tuviera que preocuparse por jugar al fútbol.

En los últimos años, con la consagración absoluta de Lionel en el Mundial de Qatar y su posterior mudanza a los Estados Unidos para jugar en el Inter Miami, a Jorge se lo vio disfrutar de una etapa mucho más relajada. Ya no con la tensión del mánager que cuida cada centavo o cada palabra, sino con el orgullo del padre que ve la obra terminada.