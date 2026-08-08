Jorge Messi y su origen como trabajador metalúrgico en Rosario

Su rutina era exigente. Cumplía turnos rotativos de 12 horas, que incluían fines de semana y feriados, y viajaba diariamente desde Rosario hasta la planta, un trayecto que demandaba más de una hora . Su rol era el de inspector de control de calidad, identificado por el característico casco rojo que usaban quienes ocupaban ese puesto .

Entre sus compañeros, Jorge era conocido como "Peluca", un apodo que hacía referencia a su abundante cabello en aquella época . Su dedicación y perfil bajo eran características destacadas por quienes compartieron tareas con él .

El Bar VIP: un emprendimiento familiar frente al Monumento

El VIP Rosario, un tradicional bar y restaurante ubicado en Rioja 411, frente al Monumento Nacional a la Bandera, fue uno de los proyectos comerciales en los que Jorge se involucró .

Su vínculo con el local comenzó en 2009, cuando se convirtió en uno de los concesionarios junto al empresario Fabio Ombrella, iniciando una nueva etapa para el establecimiento . Con el tiempo, el bar quedó plenamente integrado a los emprendimientos de la familia Messi en Rosario . Tras su fallecimiento, el bar publicó un emotivo mensaje en redes sociales con un "Abrazo gigante, jefe" y permaneció cerrado durante toda la jornada del sábado en señal de duelo . Actualmente, su administración está a cargo de sus hermanos, María Sol y Matías Messi