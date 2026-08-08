Jorge Messi y su origen como trabajador metalúrgico en Rosario
De los turnos de 12 horas en Acindar al bar frente al Monumento, Jorge forjó con sacrificio el camino que llevó a su hijo Lionel a la gloria eterna.
Jorge Horacio Messi, quien falleció hoy a los 68 años en Rosario, fue mucho más que el padre y representante del mejor futbolista del mundo. Fue el origen humilde y el pilar inquebrantable sobre el que se construyó una leyenda .
Nacido en 1958 en la provincia de Santa Fe, Jorge fue un técnico químico que trabajó en la siderúrgica Acindar, un obrero metalúrgico de la clase trabajadora de Rosario . Su propia carrera como futbolista en las inferiores de Newell's Old Boys quedó truncada por el servicio militar, pero ese sueño frustrado se transformaría en el motor para impulsar a su hijo .
Fue ese origen industrial el que forjó su temple. Al enterarse del diagnóstico de deficiencia hormonal de su hijo Lionel, no dudó. Dejó atrás su vida en la fábrica para emprender un viaje incierto a Barcelona con un niño de 13 años. Negoció personalmente con el club para que cubriera el costoso tratamiento y, según confesaría Lionel, fue su compañero de silencios y lágrimas en la soledad de la Masía .
Jorge gestionó la carrera de su hijo con una mezcla de visión empresarial y rigor, manejando desde contratos millonarios hasta los derechos de imagen . Newell's Old Boys, el club de sus amores, lo despidió reconociéndolo como el "sostén" que apuntaló la carrera del mejor jugador de todos los tiempos . Su vida fue el relato de un padre obrero que, con sacrificio y afecto, guio a su hijo desde las calles de Rosario hasta la gloria eterna del fútbol mundial.
El obrero de Acindar: turnos de 12 horas y el apodo "Peluca"
Jorge Messi trabajó durante años en la planta siderúrgica de Acindar, ubicada en Villa Constitución, Santa Fe, mucho antes de que la vida de su hijo cambiara para siempre .
Su rutina era exigente. Cumplía turnos rotativos de 12 horas, que incluían fines de semana y feriados, y viajaba diariamente desde Rosario hasta la planta, un trayecto que demandaba más de una hora . Su rol era el de inspector de control de calidad, identificado por el característico casco rojo que usaban quienes ocupaban ese puesto .
Entre sus compañeros, Jorge era conocido como "Peluca", un apodo que hacía referencia a su abundante cabello en aquella época . Su dedicación y perfil bajo eran características destacadas por quienes compartieron tareas con él .
El Bar VIP: un emprendimiento familiar frente al Monumento
El VIP Rosario, un tradicional bar y restaurante ubicado en Rioja 411, frente al Monumento Nacional a la Bandera, fue uno de los proyectos comerciales en los que Jorge se involucró .
Su vínculo con el local comenzó en 2009, cuando se convirtió en uno de los concesionarios junto al empresario Fabio Ombrella, iniciando una nueva etapa para el establecimiento . Con el tiempo, el bar quedó plenamente integrado a los emprendimientos de la familia Messi en Rosario . Tras su fallecimiento, el bar publicó un emotivo mensaje en redes sociales con un "Abrazo gigante, jefe" y permaneció cerrado durante toda la jornada del sábado en señal de duelo . Actualmente, su administración está a cargo de sus hermanos, María Sol y Matías Messi
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