Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Portugal vs. Congo por Internet

El equipo europeo, dirigido por Roberto Martínez, saltó a la cancha con el cartel de candidato gracias a la jerarquía de un plantel comandado por Cristiano Ronaldo. Los lusos persiguen el gran sueño de alzar la Copa por primera vez, intentando igualar o superar el histórico podio de Inglaterra 1966 con Eusebio a la cabeza, o las semifinales de Alemania 2006.