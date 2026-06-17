Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Portugal vs. Congo por Internet
Se juega este miércoles el primer partido del Grupo K del Mundial 2026. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
Por fuera de la agenda de la Selección Argentina, la actividad del Mundial 2026 continúa este miércoles 17 en Houston con el choque entre Portugal y la República Democrática del Congo por la primera fecha del Grupo K, en un partido que protemete emociones.
El partido puede verse sin necesidad de Pack Fútbol o de pasar por plataformas Magis TV o la renovada LPF Play. Se televisa por y DSports, además de la plataforma Paramount+.
Se juega desde las 14 horas de la Argentina en el NRG Stadium (Houston), con arbitraje del catarí Abdulrahman Al-Jassim.
El equipo europeo, dirigido por Roberto Martínez, saltó a la cancha con el cartel de candidato gracias a la jerarquía de un plantel comandado por Cristiano Ronaldo. Los lusos persiguen el gran sueño de alzar la Copa por primera vez, intentando igualar o superar el histórico podio de Inglaterra 1966 con Eusebio a la cabeza, o las semifinales de Alemania 2006.
Su rival de turno significó un retorno histórico para el fútbol africano: la República Democrática del Congo volvió a pisar suelo mundialista tras 52 años de ausencia —su única experiencia había sido en Alemania 1974 como Zaire—, con la ilusión renovada de superar por primera vez la instancia de grupos.
Cómo ver en vivo Portugal vs. Congo sin TyC Sports ni Telefe
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow y DirecTV GO. También puede verse por la plataforma de streaming Paramount+.
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario