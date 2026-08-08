El mensaje de Newell's Old Boys por la muerte de Jorge Messi: "Profundo dolor"
La Lepra publicó un sentido comunicado por el fallecimiento del papá de Lionel Messi.
El Club Atlético Newell's Old Boys emitió este sábado un comunicado oficial con un mensaje de profundo dolor y pesar por el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel, quien murió en Rosario a los 68 años tras atravesar una larga enfermedad.
El club del Parque Independencia, del cual Jorge y toda la familia son reconocidos hinchas, destacó su rol trascendental para la carrera del crack argentino.
"Jorge fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos... Gracias por enseñarle a amar estos colores”, publicó Newell’s en su cuenta oficial de X.
El mensaje de Newell's Old Boys por la muerte de Jorge Messi
Murió Jorge Messi, el papá de Lionel
El papá de Lionel Messi, Jorge, murió este viernes a los 68 años en un sanatorio de Rosario luego de padecer una larga enfermedad.
La triste noticia del fallecimiento del empresario fue confirmada por C5N y causó una fuerte conmoción en el entorno del capitán de la Selección Argentina y el mundo del fútbol, con masivas muestras de afecto y condolencias dirigidas a Lionel, su madre Celia y toda la familia Messi en sus redes sociales.
Robaron computadoras del médico del papá de Lionel Messi en la previa a la semifinal con Inglaterra
La Justicia Federal investiga el robo de computadoras y equipos tecnológicos en el consultorio del reconocido urólogo Norberto Bernardo, médico que atiende a Jorge Messi, papá de Lionel.
Según informa la agencia Noticias Argentinas, el asalto fue en la Ciudad de Buenos Aires, en los días previos a la semifinal del Mundial 2026 contra Inglaterra.
Los delincuentes ingresaron al Centro Argentino de Urología, ubicado en la calle José E. Uriburu 1471 y los investigadores buscan determinar si se trató de un robo convencional de equipamiento o de una operación de espionaje o filtración de datos confidenciales de sus pacientes.
En tanto, no hay confirmación de si las historias clínicas del papá de Messi estaban guardadas en esos equipos.
La Policía Federal realizó múltiples allanamientos en la región metropolitana con resultados negativos por el momento y hay dos personas imputadas que deberán declarar formalmente ante la justicia tras el cierre de la feria judicial.
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