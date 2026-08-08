El mensaje de Newell's Old Boys por la muerte de Jorge Messi: "Profundo dolor"

Los Messi

Robaron computadoras del médico del papá de Lionel Messi en la previa a la semifinal con Inglaterra

La Justicia Federal investiga el robo de computadoras y equipos tecnológicos en el consultorio del reconocido urólogo Norberto Bernardo, médico que atiende a Jorge Messi, papá de Lionel.

Según informa la agencia Noticias Argentinas, el asalto fue en la Ciudad de Buenos Aires, en los días previos a la semifinal del Mundial 2026 contra Inglaterra.

Los delincuentes ingresaron al Centro Argentino de Urología, ubicado en la calle José E. Uriburu 1471 y los investigadores buscan determinar si se trató de un robo convencional de equipamiento o de una operación de espionaje o filtración de datos confidenciales de sus pacientes.

En tanto, no hay confirmación de si las historias clínicas del papá de Messi estaban guardadas en esos equipos.

La Policía Federal realizó múltiples allanamientos en la región metropolitana con resultados negativos por el momento y hay dos personas imputadas que deberán declarar formalmente ante la justicia tras el cierre de la feria judicial.