San Martín: intercambiaron el posnet de una estación de servicio y robaron más de 30 millones de pesos

Durante los procedimientos, llevados adelante por personal especializado de la Dirección de Investigaciones Delitos Económicos, se incautaron seis teléfonos celulares que serán sometidos a peritaje, con el objetivo de profundizar el análisis de las comunicaciones y los movimientos financieros asociados a la maniobra.

La investigación fue coordinada por la UFIJ N° 08, a cargo de la fiscal Verónica Pérez, y el Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial de San Martín, a cargo de Nicolás Schiavo. Con la recolección de pruebas y la vinculación de los sospechosos con las operaciones detectadas, la justicia autorizó la realización de cuatro allanamientos en domicilios situados en el partido de Almirante Brown.