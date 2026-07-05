MinutoUno

EN VIVOBatacazo histórico

Noruega eliminó a Brasil con un doblete de Haaland y está en cuartos del Mundial 2026

Noruega le ganó 2-0 a Brasil.

Noruega le ganó 2-0 a Brasil.
Brasil y Noruega

Brasil y Noruega, sin goles en el primer tiempo. 
MinutoUno
Deportes
Brasil
Noruega

El conjunto europeo venció 2-1 a la Canarinha. Bruno Guimarães falló un penal, Erling Haaland marcó dos goles y Neymar descontó sobre el final.

Compartí en redes:

EN VIVO

Noruega protagonizó una de las mayores sorpresas del Mundial 2026 al derrotar 2-1 a Brasil en los octavos de final. Erling Haaland fue la gran figura con un doblete, mientras que Neymar descontó de penal en la última jugada de un partido que dejó a la Canarinha fuera de competencia.

Brasil tuvo la gran oportunidad de abrir el marcador a los 12 minutos del primer tiempo, cuando el árbitro sancionó un penal por una infracción sobre Matheus Cunha tras la revisión del VAR. Sin embargo, Bruno Guimarães no pudo aprovechar la ocasión y falló su remate desde los doce pasos, manteniendo el empate sin goles.

La ineficacia brasileña fue aprovechada por Noruega en el complemento. A los 34 minutos del segundo tiempo, Erling Haaland ganó de cabeza dentro del área y marcó el 1-0. Ya a los 90 minutos, el delantero del Manchester City volvió a aparecer con un potente remate para establecer el 2-0 y encaminar una clasificación que parecía sentenciada.

Cuando el encuentro se moría, Brasil encontró un penal en la última jugada del partido. Neymar se hizo cargo de la ejecución y convirtió el 2-1, aunque ya no hubo tiempo para más. Con este triunfo, Noruega firmó uno de los grandes batacazos del Mundial 2026 y se clasificó a los cuartos de final, donde enfrentará al ganador del cruce entre Inglaterra y México.

Minuto a minuto de Brasil vs. Noruega por los 16avos de final del Mundial 2026

Batacazo histórico: Noruega eliminó a Brasil con un doblete de Haaland y está en cuartos del Mundial 2026

¡GOL DE NEYMAR QUE DESCUENTA!

¡PENAL PARA BRASIL EN LA ÚLTIMA JUGADA DEL PARTIDO!

¡GOLAZO DE ERLING HAALAND!

El noruego y un tremendo bombazo para poner el 2-0 y dejar afuera a Brasil.

¡GOL DE NORUEGA QUE SE PONE 1-0!

Erling Haaland, con un tremendo cabezazo, abrió el marcador a los 34 minutos del segundo tiempo.

Neymar ya está en la cancha y los hinchas brasileros se ilusionan

¡LO TUVO BRASIL!

Vinicius dejó solo a Endrick y el atacante falló de manera insólita lo que era el 1-0.

¡ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

Brasil y Noruega igualan sin goles por los 16vos de final del Mundial 2026.

Brasil juega mejor y busca por todos los medios poder abrir el marcador

¡ERRÓ EL PENAL BRUNO GUIMARAES!

El futbolista falló desde los doce pasos y todo sigue igual a los 13 minutos.

¡PENAL PARA BRASIL!

Matheus Cunha fue derribado dentro del área y luego de la revisión del VAR el árbitro cobró la falta.

¡GOL DE NORUEGA PERO ES ANULADO POR FUERA DE JUEGO!

¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

Cómo llegan los equipos

La selección brasileña llega como una de las grandes candidatas al título. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti terminó como líder e invicto del Grupo C, por delante de Marruecos, y en los 16avos de final ratificó su favoritismo al derrotar 2 a 1 a Japón.

Con un plantel repleto de figuras y una de las delanteras más efectivas del torneo, la "Verdeamarela" intentará meterse nuevamente entre los ocho mejores y seguir firme en su objetivo de conquistar su sexto Mundial.

Noruega, por su parte, se clasificó a la fase eliminatoria tras finalizar segunda del Grupo I, por detrás de Francia y por delante de Senegal, que avanzó como uno de los mejores terceros. En los 16avos de final dio una de las grandes sorpresas del campeonato al vencer 2 a 1 a Costa de Marfil y se aseguró un lugar entre los 16 mejores.

Liderada por Erling Haaland y Martín Odegaard, la selección nórdica buscará dar otro golpe frente a Brasil y alcanzar los cuartos de final de una Copa del Mundo por primera vez desde Francia 1998, cuando cayó 1 a 0 ante Italia.

Formaciones de Brasil vs. Noruega por los octavos de final del Mundial 2026

Brasil: Alisson; Roger Ibañez, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Raphinha, Igor Thiago, Vinícius. DT: Carlo Ancelotti.

Noruega: Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigärd, Moller Wolfe; Patrick Berg, Odegaard, Sander Berge; Sorloth, Haaland, Nusa. DT: Stale Solbakken.

Horario y televisación

  • Hora: 17:00
  • TV: DSports
  • Árbitro: A confirmar
  • Estadio: Nueva Jersey

Dejá tu comentario

Temas

Te puede interesar