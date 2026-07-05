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Batacazo histórico: Noruega eliminó a Brasil con un doblete de Haaland y está en cuartos del Mundial 2026
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¡GOL DE NEYMAR QUE DESCUENTA!
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¡PENAL PARA BRASIL EN LA ÚLTIMA JUGADA DEL PARTIDO!
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¡GOLAZO DE ERLING HAALAND!
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Formaciones de Brasil vs. Noruega por los octavos de final del Mundial 2026
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Noruega protagonizó una de las mayores sorpresas del Mundial 2026 al derrotar 2-1 a Brasil en los octavos de final. Erling Haaland fue la gran figura con un doblete, mientras que Neymar descontó de penal en la última jugada de un partido que dejó a la Canarinha fuera de competencia.
Brasil tuvo la gran oportunidad de abrir el marcador a los 12 minutos del primer tiempo, cuando el árbitro sancionó un penal por una infracción sobre Matheus Cunha tras la revisión del VAR. Sin embargo, Bruno Guimarães no pudo aprovechar la ocasión y falló su remate desde los doce pasos, manteniendo el empate sin goles.
La ineficacia brasileña fue aprovechada por Noruega en el complemento. A los 34 minutos del segundo tiempo, Erling Haaland ganó de cabeza dentro del área y marcó el 1-0. Ya a los 90 minutos, el delantero del Manchester City volvió a aparecer con un potente remate para establecer el 2-0 y encaminar una clasificación que parecía sentenciada.
Cuando el encuentro se moría, Brasil encontró un penal en la última jugada del partido. Neymar se hizo cargo de la ejecución y convirtió el 2-1, aunque ya no hubo tiempo para más. Con este triunfo, Noruega firmó uno de los grandes batacazos del Mundial 2026 y se clasificó a los cuartos de final, donde enfrentará al ganador del cruce entre Inglaterra y México.
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