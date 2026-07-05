Noruega eliminó a Brasil con un doblete de Haaland y está en cuartos del Mundial 2026

Cuando el encuentro se moría, Brasil encontró un penal en la última jugada del partido. Neymar se hizo cargo de la ejecución y convirtió el 2-1, aunque ya no hubo tiempo para más. Con este triunfo, Noruega firmó uno de los grandes batacazos del Mundial 2026 y se clasificó a los cuartos de final, donde enfrentará al ganador del cruce entre Inglaterra y México.