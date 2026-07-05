De quedar libre en Sevilla a ser el héroe de Noruega: la increíble historia del arquero que eliminó a Brasil
Orjan Nyland fue la gran figura del triunfo por 2-1 sobre la Verdeamarela en los octavos de final del Mundial 2026.
La histórica clasificación de Noruega a los cuartos de final del Mundial 2026 tuvo varios protagonistas, pero ninguno brilló tanto como Orjan Nyland. El arquero de 35 años fue determinante en el triunfo por 2-1 frente a Brasil en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y se convirtió en la gran figura de una de las mayores sorpresas del torneo.
El experimentado arquero llegó a la Copa del Mundo en un momento muy particular de su carrera. Después de finalizar su vínculo con Sevilla a fines de junio, quedó con el pase en su poder y todavía no encontró un nuevo club. Sin embargo, eso no le impidió protagonizar una actuación que quedará en la memoria del fútbol noruego.
La primera gran intervención llegó cuando apenas se disputaban 15 minutos. Brasil tuvo la oportunidad de abrir el marcador desde el punto del penal, luego de que el árbitro Ismail Elfath sancionara la infracción tras revisar la jugada en el VAR. Bruno Guimarães se hizo cargo de la ejecución, pero Nyland adivinó la intención, se lanzó sobre su izquierda y contuvo un remate débil para mantener el cero.
Un recorrido marcado por la perseverancia
Antes de consolidarse como futbolista profesional, Nyland también practicó esquí y se desempeñó como arquero de handball, una experiencia que muchos consideran clave para explicar sus grandes reflejos bajo los tres palos. Su carrera comenzó en Hødd, continuó en Molde y luego dio el salto al fútbol europeo con pasos por Ingolstadt, Aston Villa, Norwich City, Bournemouth, Reading, Leipzig y, finalmente, Sevilla.
En el conjunto español comenzó como titular, aunque con el paso del tiempo perdió terreno. Durante la última temporada, el entrenador Matías Almeyda decidió relegarlo al banco de suplentes para apostar por el griego Odysseas Vlachodimos. Tras finalizar su contrato, el arquero quedó libre y actualmente busca un nuevo destino para continuar su carrera.
En el segundo tiempo volvió a ser decisivo. Con Noruega ya en ventaja gracias al gol de Erling Haaland, Brasil fue con todo en busca del empate y el arquero respondió una y otra vez. Su intervención más espectacular llegó a falta de seis minutos, cuando David Møller Wolfe desvió accidentalmente la pelota hacia su propio arco y Nyland reaccionó de manera extraordinaria para evitar el gol, en una acción que promete estar entre las mejores atajadas del Mundial.
El arquero debutó con la selección mayor de Noruega en 2013, luego de haber recorrido todas las categorías juveniles. Desde entonces disputó 75 encuentros con la camiseta de su país y conquistó títulos como la Copa de Noruega con Hødd, la liga local con Molde y la Copa de Alemania con Leipzig.
Como si su actuación no hubiera sido suficiente, el cierre del partido también lo tuvo como protagonista. Antes del penal que Neymar convirtió en tiempo de descuento para decorar el resultado, Nyland mantuvo un intercambio verbal con el delantero brasileño, poniendo el broche a una tarde inolvidable que seguramente le abrirá nuevamente las puertas del mercado europeo.
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