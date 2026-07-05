De quedar libre en Sevilla a ser el héroe de Noruega: la increíble historia del arquero que eliminó a Brasil

En el segundo tiempo volvió a ser decisivo. Con Noruega ya en ventaja gracias al gol de Erling Haaland, Brasil fue con todo en busca del empate y el arquero respondió una y otra vez. Su intervención más espectacular llegó a falta de seis minutos, cuando David Møller Wolfe desvió accidentalmente la pelota hacia su propio arco y Nyland reaccionó de manera extraordinaria para evitar el gol, en una acción que promete estar entre las mejores atajadas del Mundial.

El arquero debutó con la selección mayor de Noruega en 2013, luego de haber recorrido todas las categorías juveniles. Desde entonces disputó 75 encuentros con la camiseta de su país y conquistó títulos como la Copa de Noruega con Hødd, la liga local con Molde y la Copa de Alemania con Leipzig.

Como si su actuación no hubiera sido suficiente, el cierre del partido también lo tuvo como protagonista. Antes del penal que Neymar convirtió en tiempo de descuento para decorar el resultado, Nyland mantuvo un intercambio verbal con el delantero brasileño, poniendo el broche a una tarde inolvidable que seguramente le abrirá nuevamente las puertas del mercado europeo.