El llanto de Neymar que conmueve al fútbol: ¿su despedida de los mundiales?

El descuento de Neymar y el picante cruce con el arquero de Noruegapic.twitter.com/MAbK90Sel6 — minutouno (@minutounocom) July 5, 2026

¿El final de un ciclo? La pesada deuda de Neymar con la Mayor

Para el grueso de la prensa internacional y los fanáticos, las lágrimas de Neymar en el campo de juego tuvieron un indiscutible aroma a despedida. A sus 34 años, y con un físico desgastado por las batallas, muchos consideran que este partido ante los nórdicos marcó su adiós definitivo de la Copa del Mundo, cerrando una línea de tiempo que comenzó en 2014.

El llanto también desnudó una profunda frustración estadística. Pese a ser uno de los máximos goleadores históricos de su país y haber conquistado la ansiada medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016 (un logro Sub-23), Neymar se despide del certamen sin haber podido alzar títulos oficiales con la Selección Mayor de Brasil, una cuenta pendiente que agiganta el mito de un Rey sin corona mundial.