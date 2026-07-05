El llanto de Neymar que conmueve al fútbol: ¿su despedida de los mundiales?
El astro brasileño ingresó en el segundo tiempo en la sorpresiva caída del Scratch ante Noruega y pudo marcar de penal el descuento.
LEn un encuentro de octavos de final que quedará en los libros, Brasil quedó eliminado ante Noruega. Más allá del impacto deportivo por la caída de la Verdeamarela, los flashes del planeta entero se posaron sobre la figura de Neymar Jr., protagonista de una jornada que combinó vigencia, tensión y un dolor profundamente desgarrador.
El crack surgido en el Santos inició el partido en el banco de suplentes e ingresó en el complemento para intentar torcer el destino. Con el orgullo herido, el "10" se hizo cargo de un penal caliente para marcar el descuento brasileño.
Tras inflar la red, el trámite sumó revoluciones cuando Neymar protagonizó un cruce sumamente picante y cara a cara con el arquero noruego, reflejo de las pulsaciones y la desesperación por el reloj. Sin embargo, el esfuerzo no alcanzó, y el pitazo final desató un llanto desconsolado en el futbolista, quien permaneció tendido en el césped envuelto en lágrimas.
Neymar: el calvario de las lesiones y un boleto con lo justo
La presencia de Neymar en esta cita mundialista fue un auténtico milagro médico y deportivo. En la antesala del torneo, el atacante estuvo a punto de quedar afuera de la convocatoria definitiva debido a las severas lesiones que arrastraba y que habían marginado su continuidad en los meses previos.
El cuerpo técnico decidió incluirlo como una pieza de recambio espiritual y futbolístico, aunque su condición física solo le permitió sumar un puñado de minutos a lo largo de la competencia, lejos del protagonismo absoluto de ediciones anteriores.
¿El final de un ciclo? La pesada deuda de Neymar con la Mayor
Para el grueso de la prensa internacional y los fanáticos, las lágrimas de Neymar en el campo de juego tuvieron un indiscutible aroma a despedida. A sus 34 años, y con un físico desgastado por las batallas, muchos consideran que este partido ante los nórdicos marcó su adiós definitivo de la Copa del Mundo, cerrando una línea de tiempo que comenzó en 2014.
El llanto también desnudó una profunda frustración estadística. Pese a ser uno de los máximos goleadores históricos de su país y haber conquistado la ansiada medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016 (un logro Sub-23), Neymar se despide del certamen sin haber podido alzar títulos oficiales con la Selección Mayor de Brasil, una cuenta pendiente que agiganta el mito de un Rey sin corona mundial.
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