Memes y reacciones por la eliminación de Brasil ante Noruega en el Mundial 2026

La eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026 no solo generó un fuerte impacto en el plano deportivo. Apenas terminó el partido, las redes sociales se inundaron de memes, bromas y todo tipo de reacciones por la inesperada victoria de Noruega por 2-1, uno de los grandes batacazos que dejó la Copa del Mundo hasta el momento.