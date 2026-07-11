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Noruega vs. Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
MinutoUno
Con un Haaland en estado de gracia, Noruega dio el golpe ante Brasil y busca su primera semifinal en la historia. Los detalles en la nota.
EN VIVO
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19:19
Anulan el gol de Heggem por falta de Haaland en el área: todo sigue 1-1
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19:17
GOL de Noruega para poner nuevamente en ventaja a los vikingos
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19:08
Comenzó el segundo tiempo entre Noruega e Inglaterra
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18:51
Fin del primer tiempo: Noruega e Inglaterra empatan 1-1
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18:51
Hubo gol de Harry Kane, pero fue anulado por offside
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18:51
Gol de Bellingham para igualar el encuentro
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18:40
Así se mueve la hinchada vikinga
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18:37
Gol de Noruega para abrir el marcador
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18:29
Inglaterra estuvo cerca, pero todo sigue 0-0
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18:28
Pausa de hidratación en Miami
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18:01
Comenzó Noruega vs. Inglaterra, por un lugar en semifinales
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18:00
Antes del partido, hubo minuto de silencio en Miami por Jayden Adams
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17:26
Cómo llegan Noruega e Inglaterra a este duelo
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17:25
Formaciones de Noruega vs. Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026
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17:25
Horario y televisación
Noruega e Inglaterra juegan por los cuartos de final del Mundial 2026, este sábado, en Miami, en un duelo que definirá a otro de los semifinalistas del torneo.
El encuentro es transmitido en vivo por DSports. El ganador de esta llave avanzará a las semifinales, donde se medirá ante el vencedor del cruce entre Argentina y Suiza.
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