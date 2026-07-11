Noruega vs. Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Cómo llegan Noruega e Inglaterra a este duelo

El seleccionado nórdico llega a esta instancia como una de las grandes sorpresas del Mundial. Los dirigidos por Stale Solbakken vienen de eliminar a Brasil (2 a 1) en los octavos de final y atraviesan un momento histórico, con una generación liderada por Erling Haaland que buscará seguir haciendo historia y alcanzar por primera vez las semifinales de una Copa del Mundo.

Inglaterra, por su parte, continúa como uno de los grandes candidatos del torneo. El conjunto británico superó a México en los octavos de final y apuesta por la jerarquía de Harry Kane y la calidad de Jude Bellingham para volver a la élite del fútbol.

Noruega e Inglaterra se enfrentaron en la fase de grupos del Mundial de 1998, en un partido que terminó con triunfo 2 a 1 para el seleccionado noruego. Ahora volverán a verse las caras en una instancia decisiva, por un lugar entre los cuatro mejores del mundo.