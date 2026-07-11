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Noruega vs. Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Bellingham igualó el marcador para Inglaterra.

Bellingham igualó el marcador para Inglaterra.
Noruega vs. Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Schjelderup

Schjelderup, el encargado de abrir el marcador para Noruega.
Noruega vs. Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
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Inglaterra

Con un Haaland en estado de gracia, Noruega dio el golpe ante Brasil y busca su primera semifinal en la historia. Los detalles en la nota.

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EN VIVO

Noruega e Inglaterra juegan por los cuartos de final del Mundial 2026, este sábado, en Miami, en un duelo que definirá a otro de los semifinalistas del torneo.

El encuentro es transmitido en vivo por DSports. El ganador de esta llave avanzará a las semifinales, donde se medirá ante el vencedor del cruce entre Argentina y Suiza.

Seguí el MINUTO A MINUTO de NORUEGA vs. INGLATERRA por el Mundial 2026

Anulan el gol de Heggem por falta de Haaland en el área: todo sigue 1-1

GOL de Noruega para poner nuevamente en ventaja a los vikingos

Comenzó el segundo tiempo entre Noruega e Inglaterra

Fin del primer tiempo: Noruega e Inglaterra empatan 1-1

Hubo gol de Harry Kane, pero fue anulado por offside

Gol de Bellingham para igualar el encuentro

Así se mueve la hinchada vikinga

Gol de Noruega para abrir el marcador

Schjelderup lanzó un sablazo que pegó en la parte interna del palo derecho del arco y puso en ventaja al conjunto de Haaland.

Inglaterra estuvo cerca, pero todo sigue 0-0

Pausa de hidratación en Miami

Comenzó Noruega vs. Inglaterra, por un lugar en semifinales

A las 18:01 (hora Argentina) comenzó a rodar la pelota en el Hard Rock Stadium de Miami.

Antes del partido, hubo minuto de silencio en Miami por Jayden Adams

Cómo llegan Noruega e Inglaterra a este duelo

El seleccionado nórdico llega a esta instancia como una de las grandes sorpresas del Mundial. Los dirigidos por Stale Solbakken vienen de eliminar a Brasil (2 a 1) en los octavos de final y atraviesan un momento histórico, con una generación liderada por Erling Haaland que buscará seguir haciendo historia y alcanzar por primera vez las semifinales de una Copa del Mundo.

Inglaterra, por su parte, continúa como uno de los grandes candidatos del torneo. El conjunto británico superó a México en los octavos de final y apuesta por la jerarquía de Harry Kane y la calidad de Jude Bellingham para volver a la élite del fútbol.

Noruega e Inglaterra se enfrentaron en la fase de grupos del Mundial de 1998, en un partido que terminó con triunfo 2 a 1 para el seleccionado noruego. Ahora volverán a verse las caras en una instancia decisiva, por un lugar entre los cuatro mejores del mundo.

Formaciones de Noruega vs. Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026

Horario y televisación

  • Hora: 18:00
  • TV: DSports
  • Árbitro: A confirmar
  • Estadio: Miami

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