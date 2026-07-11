A qué hora juega Inglaterra contra Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026
La selección británica es una de los grandes candidatas del torneo tras superar a México en los octavos de final.
La selección de fútbol de Inglaterra juega este sábado contra Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026 en un encuentro que tendrá lugar en el Hard Rock Stadium de Miami con transmisión en vivo de DSports y por las plataformas de streaming DGO y Paramount+ a partir de las 18 (hora argentina).
La selección británica llega a esta instancia como una de las grandes candidatas del torneo tras superar a México en los octavos de final y apostando por la jerarquía de Harry Kane y la calidad de Jude Bellingham para volver a la élite del fútbol.
Por su parte, el seleccionado nórdico llega como una de las grandes sorpresas del Mundial. Los dirigidos por Stale Solbakken vienen de eliminar a Brasil (2 a 1) en los octavos de final y atraviesan un momento histórico, con una generación liderada por Erling Haaland que buscará seguir haciendo historia y alcanzar por primera vez las semifinales de una Copa del Mundo.
Noruega e Inglaterra se enfrentaron en la fase de grupos del Mundial de 1998, en un partido que terminó con triunfo 2 a 1 para el seleccionado noruego. Ahora volverán a verse las caras en una instancia decisiva, por un lugar entre los cuatro mejores del mundo.
Formaciones de Noruega vs. Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026
- Noruega: Nyland; Ryerson, Ajer, Östigärd, Moller Wolfe; Patrick Berg, Ödegaard, Sander Berge; Sorloth, Haaland, Nusa. DT: Stale Solbakken.
- Inglaterra: Pickford; Reece James, Konsa, Guéhi, O'Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. DT: Thomas Tuchel.
El historial de Noruega vs. Inglaterra de cara a los cuartos de final del Mundial 2026
Noruega e Inglaterra juegan este sábado por los cuartos de final del Mundial 2026, en un duelo que pondrá frente a frente a dos selecciones con gran nivel colectivo e individual. El encuentro tendrá lugar en Miami y definirá a uno de los semifinalistas del torneo.
El seleccionado dirigido por Stale Solbakken integró el Grupo I junto a Francia, Senegal e Irak y logró avanzar a los 16avos de final sin sobresaltos. Con Erling Haaland como principal figura y referente, el conjunto nórdico eliminó a Brasil por 2 a 1 y alcanzó por primera vez los cuartos de final del certamen.
Inglaterra, por su parte, llegó al torneo como uno de los principales candidatos al título. El equipo dirigido por Thomas Tuchel integró el Grupo L y dejó en el camino a México en los octavos de final. Con Harry Kane, Jude Bellingham y Bukayo Saka como sus principales referentes, busca volver a la élite del fútbol.
Las estadísticas entre Noruega vs. Inglaterra
El seleccionado inglés domina los antecedentes frente a Noruega: se enfrentaron en 11 oportunidades a lo largo de la historia, con una clara ventaja para el conjunto británico, que consiguió seis triunfos, tres empates y dos caídas.
El primer duelo entre ambos equipos se produjo en 1938, en un amistoso que terminó con triunfo inglés por 1 a 0. Ese mismo año volvieron a enfrentarse y los británicos se impusieron con una goleada por 4 a 0. Décadas más tarde, en 1966, Inglaterra volvió a quedarse con la victoria en otro partido amistoso.
Los primeros cruces oficiales llegaron durante las Eliminatorias rumbo al Mundial de España 1982. En aquella serie, Inglaterra ganó 4 a 0 como local, aunque Noruega consiguió imponerse 2 a 1 en territorio propio. Más adelante, volvieron a enfrentarse en la clasificación al Mundial de Estados Unidos 1994, con un empate 1 a 1 en Inglaterra y una victoria británica por 2 a 0.
El último tramo de enfrentamientos entre ambos estuvo marcado por partidos amistosos. En 1994 igualaron sin goles, mientras que Inglaterra ganó los duelos disputados en 2012 y 2014, ambos por 1 a 0.
Historial
- Inglaterra: 6 victorias
- Empates: 3
- Noruega: 2 victorias
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