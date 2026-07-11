A qué hora juega Inglaterra contra Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026

El seleccionado dirigido por Stale Solbakken integró el Grupo I junto a Francia, Senegal e Irak y logró avanzar a los 16avos de final sin sobresaltos. Con Erling Haaland como principal figura y referente, el conjunto nórdico eliminó a Brasil por 2 a 1 y alcanzó por primera vez los cuartos de final del certamen.

Inglaterra, por su parte, llegó al torneo como uno de los principales candidatos al título. El equipo dirigido por Thomas Tuchel integró el Grupo L y dejó en el camino a México en los octavos de final. Con Harry Kane, Jude Bellingham y Bukayo Saka como sus principales referentes, busca volver a la élite del fútbol.

Las estadísticas entre Noruega vs. Inglaterra

El seleccionado inglés domina los antecedentes frente a Noruega: se enfrentaron en 11 oportunidades a lo largo de la historia, con una clara ventaja para el conjunto británico, que consiguió seis triunfos, tres empates y dos caídas.

El primer duelo entre ambos equipos se produjo en 1938, en un amistoso que terminó con triunfo inglés por 1 a 0. Ese mismo año volvieron a enfrentarse y los británicos se impusieron con una goleada por 4 a 0. Décadas más tarde, en 1966, Inglaterra volvió a quedarse con la victoria en otro partido amistoso.

Los primeros cruces oficiales llegaron durante las Eliminatorias rumbo al Mundial de España 1982. En aquella serie, Inglaterra ganó 4 a 0 como local, aunque Noruega consiguió imponerse 2 a 1 en territorio propio. Más adelante, volvieron a enfrentarse en la clasificación al Mundial de Estados Unidos 1994, con un empate 1 a 1 en Inglaterra y una victoria británica por 2 a 0.

El último tramo de enfrentamientos entre ambos estuvo marcado por partidos amistosos. En 1994 igualaron sin goles, mientras que Inglaterra ganó los duelos disputados en 2012 y 2014, ambos por 1 a 0.

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