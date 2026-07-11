Alerta: qué pasa con el horario de Inglaterra vs. Noruega
Las condiciones climáticas de Miami podrían volver a incidir en el desarrollo de otro partido del Mundial 2026.
El trascendental encuentro entre Noruega e Inglaterra, programado para abrir la jornada de este sábado en el Hard Rock Stadium de Miami por los cuartos de final, podría alterar su horario de inicio debido a las sofocantes y peligrosas condiciones meteorológicas que azotan al sur de Florida.
El factor climático vuelve a meterse de lleno en la agenda de la Copa del Mundo, como ya ocurrió en otros partidos, aunque en todos los casos previos fueron por tormentas.
Según reveló el programa deportivo español El Chiringuito, el partido —pautado originalmente para las 18:00 hs de Argentina— podría sufrir una postergación de último momento debido a que la sensación térmica amenaza con superar la barrera de los 40°C a la hora del pitazo inicial.
Semejante registro representa un riesgo extremo para el bienestar físico de los jugadores y los espectadores en las tribunas.
De momento, no hay un comunicado oficial por parte de la FIFA, cuyos emisarios y médicos se encuentran evaluando las condiciones en el terreno de juego antes de tomar una determinación definitiva.
¿Cambia el horario de Inglaterra vs. Noruega? Los antecedentes climáticos en el Mundial 2026
No es la primera vez que la organización se ve obligada a alterar los planes debido a las inclemencias del tiempo en suelo norteamericano.
Cabe recordar que, durante los octavos de final, el partido entre México e Inglaterra ya sufrió una postergación de una hora en los relojes debido a las severas tormentas con actividad eléctrica que ponían en riesgo la seguridad dentro del estadio.
Ahora, el enemigo no es la lluvia sino el calor sofocante del verano estadounidense. Los hinchas argentinos siguen con atención el desenlace de esta historia, ya que el ganador de esta llave será el rival del cruce entre la Selección Argentina y Suiza que se juega horas más tarde.
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