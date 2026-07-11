Alerta: qué pasa con el horario de Inglaterra vs. Noruega

¿Cambia el horario de Inglaterra vs. Noruega? Los antecedentes climáticos en el Mundial 2026

No es la primera vez que la organización se ve obligada a alterar los planes debido a las inclemencias del tiempo en suelo norteamericano.

Cabe recordar que, durante los octavos de final, el partido entre México e Inglaterra ya sufrió una postergación de una hora en los relojes debido a las severas tormentas con actividad eléctrica que ponían en riesgo la seguridad dentro del estadio.

Ahora, el enemigo no es la lluvia sino el calor sofocante del verano estadounidense. Los hinchas argentinos siguen con atención el desenlace de esta historia, ya que el ganador de esta llave será el rival del cruce entre la Selección Argentina y Suiza que se juega horas más tarde.