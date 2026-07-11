Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Noruega vs. Inglaterra por Internet
Se enfrentan este sábado, desde las 18, en Miami. El ganador jugará ante Argentina o Suiza en las semifinales. Los detalles en la nota.
Este sábado, Noruega e Inglaterra se enfrentan en Miami por los cuartos de final del Mundial 2026, en un partido clave para definir a un nuevo semifinalista.
El encuentro, que arranca a las 18:00 (hora de Argentina), definirá al próximo rival de la Selección Argentina o Suiza, dependiendo quién gane.
El equipo nórdico llega a los cuartos de final consolidado como la gran revelación del certamen. Tras dar el golpe al eliminar a Brasil por 2 a 1 en la ronda previa, los dirigidos por Stale Solbakken viven un presente histórico. Con una camada de futbolistas encabezada por Erling Haaland, el plantel intentará superar su propio techo y meterse por primera vez en las semifinales de una Copa del Mundo.
Por su parte, Inglaterra mantiene su condición de firme aspirante al título. El seleccionado británico dejó en el camino a México en los octavos de final y confía en la experiencia de Harry Kane y el talento de Jude Bellingham para reubicarse en lo más alto del fútbol internacional.
Ambos países registran un antecedente en la fase de grupos del Mundial de 1998, donde los noruegos se impusieron por 2 a 1. Este nuevo enfrentamiento los cruzará en un escenario mucho más determinante, con el pase a las semifinales en juego.
Cómo ver en vivo Noruega vs. Inglaterra, sin Magis TV ni Pelota libre
La televisación del encuentro estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
Formaciones de Noruega vs. Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026
Noruega: Nyland; Ryerson, Ajer, Östigärd, Moller Wolfe; Patrick Berg, Ödegaard, Sander Berge; Sorloth, Haaland, Nusa. DT: Stale Solbakken.
Inglaterra: Pickford; Reece James, Konsa, Guéhi, O'Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. DT: Thomas Tuchel.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario