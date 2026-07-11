Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Noruega vs. Inglaterra por Internet

El equipo nórdico llega a los cuartos de final consolidado como la gran revelación del certamen. Tras dar el golpe al eliminar a Brasil por 2 a 1 en la ronda previa, los dirigidos por Stale Solbakken viven un presente histórico. Con una camada de futbolistas encabezada por Erling Haaland, el plantel intentará superar su propio techo y meterse por primera vez en las semifinales de una Copa del Mundo.