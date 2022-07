Quién es la ex estrella de la UFC que se abrió una cuenta de OnlyFans

felice herrig (2).jpg

“He hecho una gran diferencia, especialmente porque, después de mi primera cirugía de rodilla, no diría que estaba arruinada, pero no tenía ingresos”, dijo la mujer de 37 años. “La gente no se da cuenta, estás encerrado en este contrato del que no puedes salir, pero no te pagan por estar en él”, sostuvo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Felice Herrig (@feliceherrig)

Herrig reveló que la idea de iniciarse en esta aventura de OnlyFans nació después de que notó que había gente que tenía un tipo de fetiche con sus pies. “Supongo que a la gente realmente le encantan mis pies”, señaló.

Por otro lado, apuntó que también vende su ropa interior usada por alrededor de U$S 150. Actualmente, se encuentra apostando todo a su negocio. Su perfil de OF dice: "Si te encantan los pies bonitos, has venido al lugar correcto".

felice herrig only fans.jpg

Felice Herrig anunció su retiro de las artes marciales mixtas (MMA) luego de caer ante Karolina Kowalkiewicz en UFC Vegas 56. Había regresado para ese combate, ya que una lesión la había marginado casi dos años de las competiciones. La oriunda de Buffalo Grove, en Illinois, ostenta un récord de 14-10.