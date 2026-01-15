El papá de Bastian habló por primera vez desde Pinamar: "Se me vino el mundo abajo"
Maximiliano aseguró que está pasando “el momento más feo” de su vida tras el accidente en Pinamar. El nene será trasladado a Mar del Plata.
Maximiliano Jerez, el padre de Bastian, el nene de 8 años que permanece internado luego de que el UTV en el que viajaba chocara con una camioneta en La Frontera, Pinamar, habló por primera vez sobre lo sucedido: “Cuando pasó lo del accidente se me vino el mundo abajo”, expresó.
“Sinceramente, no tengo palabras, estoy pasado por el momento más feo de mi vida. Mi hijo es lo más lindo que tengo, lo más preciado de mi vida”, expresó Maximiliano a la salida del Hospital Comunitario de Pinamar, donde el menor permanece internado en Terapia Intensiva desde el lunes.
Y agregó: “Cuando pasó el accidente se me fue el mundo abajo. Quiero lo mejor para mi hijo. Trabajo todo el año, vengo con mi hijo a pasar una semana, a que disfrute de la playa... Nunca nadie se imaginaría que pueda pasar un accidente así”.
Maximiliano, quien viajaba junto a Bastian, otra mujer y dos menores en el UTV involucrado en el choque de La Frontera, remarcó: “Mi familia, mis amigos, todos saben que yo lo cuido a mi hijo con mi hija, es lo único que tengo. Quiero lo mejor para él”.
Por otro lado, se refirió al traslado de Bastian a un hospital de Mar del Plata para que sea operado nuevamente: “Estamos esperándolo con muchas ansias, para que lo puedan curar y ver cómo sigue. Queremos lo mejor para el nene”, enfatizó. “Ahora solo me importa eso, que mi hijo esté bien, nada mas”.
El joven se tomó un momento para agradecer a todas las personas que se acercaron en los últimos días al Hospital Comunitario de Pinamar para donar sangre para su hijo, así como también a quienes se sumaron a las cadenas de oración solicitadas por la familia. Además, expresó un especial agradecimiento a la pediatra Melina Santillán y su esposo Juan José Torres, la pareja de médicos que asistió al nene en el lugar del choque.
Trasladan a Bastian desde Pinamar a un hospital de Mar del Plata
El nene de ocho años será trasladado en las próximas horas al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, el cual cuenta con tecnología de alta complejidad para que se le realice la operación que estaba programada para este jueves.
El nene pasó la noche estable, con buena oxigenación y sin sangrado interno, según informaron en C5N. “Desde el día de ayer el paciente no requiere medicación para sostener la presión arterial, manteniéndose bajo monitoreo permanente del equipo de Terapia Intensiva”, indicó el último parte médico.
Allí también se explicó que la tercera operación - que estaba prevista para hoy en el hospital de Pinamar - se realizará “para retirar el packing hepático y efectuar el cierre abdominal”.
En horas del mediodía, a Bastian se le realizó una tomografía y demás estudios complementarios para determinar si era posible su traslado. Si bien en un principio de evaluó la posibilidad de llevarlo en un helicóptero, los médicos consideraron que la maniobra podría ser contraproducente para su salud debido al movimiento de la aeronave y habrían decidido hacerlo en una ambulancia preparada para este tipo de situaciones.
Actualmente, el nene permanece con un packing en el hígado, una especie de torniquete que evitar que el órgano sangre, el cual le fue colocado mediante una intervención quirúrgica el mismo día del accidente.
