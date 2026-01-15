El papá de Bastian habló por primera vez desde Pinamar: "Se me vino el mundo abajo"

El joven se tomó un momento para agradecer a todas las personas que se acercaron en los últimos días al Hospital Comunitario de Pinamar para donar sangre para su hijo, así como también a quienes se sumaron a las cadenas de oración solicitadas por la familia. Además, expresó un especial agradecimiento a la pediatra Melina Santillán y su esposo Juan José Torres, la pareja de médicos que asistió al nene en el lugar del choque.

Trasladan a Bastian desde Pinamar a un hospital de Mar del Plata

El nene de ocho años será trasladado en las próximas horas al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, el cual cuenta con tecnología de alta complejidad para que se le realice la operación que estaba programada para este jueves.

El nene pasó la noche estable, con buena oxigenación y sin sangrado interno, según informaron en C5N. “Desde el día de ayer el paciente no requiere medicación para sostener la presión arterial, manteniéndose bajo monitoreo permanente del equipo de Terapia Intensiva”, indicó el último parte médico.

Allí también se explicó que la tercera operación - que estaba prevista para hoy en el hospital de Pinamar - se realizará “para retirar el packing hepático y efectuar el cierre abdominal”.

En horas del mediodía, a Bastian se le realizó una tomografía y demás estudios complementarios para determinar si era posible su traslado. Si bien en un principio de evaluó la posibilidad de llevarlo en un helicóptero, los médicos consideraron que la maniobra podría ser contraproducente para su salud debido al movimiento de la aeronave y habrían decidido hacerlo en una ambulancia preparada para este tipo de situaciones.

Actualmente, el nene permanece con un packing en el hígado, una especie de torniquete que evitar que el órgano sangre, el cual le fue colocado mediante una intervención quirúrgica el mismo día del accidente.