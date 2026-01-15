Facundo Buonanotte cambia de rumbo en la Premier League: deja Chelsea y se suma a Leeds
El mediocampista argentino interrumpió su préstamo, fue repescado por Brighton y continuará la temporada en otro club inglés con el objetivo de sumar minutos.
El camino europeo de Facundo Buonanotte sumó un nuevo capítulo inesperado. Cuando parecía que la llegada de un nuevo entrenador podía abrirle una puerta en Chelsea, la realidad terminó siendo distinta y el argentino decidió cambiar de aire. Sin el protagonismo que buscaba en Londres, el volante interrumpió su préstamo antes de tiempo, regresó a Brighton y fue cedido nuevamente, esta vez a Leeds, otro equipo de la Premier League.
La ilusión inicial duró poco. La designación de Liam Rosenior como técnico de los Blues había generado expectativas en Buonanotte, que esperaba encontrar mayor continuidad. Sin embargo, el escenario no se modificó como imaginaba y el futbolista quedó relegado en la consideración. Ante ese panorama, Brighton, dueño de su pase, actuó con rapidez y definió un nuevo destino que le permita al ex Rosario Central seguir compitiendo al máximo nivel.
Leeds aparece como una oportunidad clave. Ubicado en la parte baja de la tabla, el equipo atraviesa una temporada complicada y necesita soluciones ofensivas para escapar de la zona de descenso. Con el recuerdo todavía fresco del ciclo de Marcelo Bielsa, el club busca recuperar identidad y dinamismo, y considera que Buonanotte puede aportar desequilibrio, creatividad y cambio de ritmo en los últimos metros.
Desde Brighton fueron claros con el objetivo del acuerdo: el argentino necesita minutos de calidad y continuidad para adaptarse definitivamente al ritmo del fútbol inglés. Su paso por Chelsea fue breve y dejó sensaciones encontradas. En total disputó ocho partidos, siete como titular, marcó un gol y brindó dos asistencias en apenas cuatro meses. Si bien mostró destellos de su talento, no logró consolidarse ni con Enzo Maresca ni con Rosenior, quien incluso le había anticipado que correría desde atrás en la competencia interna.
El nuevo préstamo se extiende hasta el final de la temporada y representa algo más que un simple cambio de camiseta. Para Buonanotte, es una chance directa de volver a meterse en el radar de la Selección Argentina. Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, el volante sabe que necesita continuidad y buenos rendimientos para ser considerado nuevamente por Lionel Scaloni.
En Leeds, el desafío será doble: ayudar al equipo a salir del fondo de la tabla y demostrar que está listo para asumir un rol protagónico en la Premier League. El contexto es exigente, pero también ideal para un futbolista que necesita mostrarse y asumir responsabilidades. En medio de un campeonato frenético, Buonanotte tendrá la posibilidad de reencontrarse con su mejor versión y relanzar su carrera europea, con la mira puesta tanto en su club como en la Albiceleste.
