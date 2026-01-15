Facundo Buonanotte cambia de rumbo en la Premier League: deja Chelsea y se suma a Leeds

En Leeds, el desafío será doble: ayudar al equipo a salir del fondo de la tabla y demostrar que está listo para asumir un rol protagónico en la Premier League. El contexto es exigente, pero también ideal para un futbolista que necesita mostrarse y asumir responsabilidades. En medio de un campeonato frenético, Buonanotte tendrá la posibilidad de reencontrarse con su mejor versión y relanzar su carrera europea, con la mira puesta tanto en su club como en la Albiceleste.

