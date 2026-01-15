Apagón en el AMBA: cortes de luz masivos en Ciudad, zona oeste y norte
Usuarios de Edenor y Edesur denunciaron cortes masivos de energía en barrios porteños y localidades del conurbano bonaerense.
En plena ola de calor, y con las tarifas cada vez más caras, un nuevo apagón afectó a varias zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con masivos cores de luz en barrios de la Ciudad de Buenos Aires y localidades de zona oeste y norte del conurbano.
Los cortes comenzaron cerca de las 15 horas. Mientras la página del Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE) permanece caída, usuarios tanto de Edenor como de Edesur, de diferentes sectores, denunciaban los cortes. Colegiales, Palermo, Recoleta, Liniers, Villa Luro, Núñez, Flores, Caballito; eran algunos de los barrios porteños afectados.
Lo cierto es que, pasada una hora del corte que afectó a miles de personas, en muchos barrios de Capital Federal y el conurbano bonaerense se restableció el Servicio.
El comunicado de Edenor tras el apagón
La empresa que otorga energía eléctrica al norte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se pronunció a través de sus redes sociales: "Aproximadamente a las 14:45 se registró una falla en la Subestación Morón, en el nivel de 220 kV, que tuvo un impacto inicial sobre alrededor de 800.000 clientes".
Y añadió: "A los 30 minutos de iniciado el incidente, más del 50 % de los usuarios ya contaban con el servicio eléctrico normalizado. La contingencia comprometió cerca de un tercio de la demanda total de Edenor, con incidencia en el corredor norte y oeste del área de concesión. Inmediatamente luego de detectada la falla se activaron los protocolos operativos de reposición del suministro. Dentro de la primera hora, más del 90% de los usuarios inicialmente alcanzados ya se encontraban con el servicio restablecido".
Quedan pocos usuarios sin luz en el norte del AMBA
De acuerdo a la información brindada por Edenor, cerca de las 18 horas hay sólo 5.760 hogares sin luz y se espera que el servicio se normalice a la brevedad.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario