Apagón en el AMBA: cortes de luz masivos en Ciudad, zona oeste y norte

Y añadió: "A los 30 minutos de iniciado el incidente, más del 50 % de los usuarios ya contaban con el servicio eléctrico normalizado. La contingencia comprometió cerca de un tercio de la demanda total de Edenor, con incidencia en el corredor norte y oeste del área de concesión. Inmediatamente luego de detectada la falla se activaron los protocolos operativos de reposición del suministro. Dentro de la primera hora, más del 90% de los usuarios inicialmente alcanzados ya se encontraban con el servicio restablecido".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Edenor/status/2011884693235335214&partner=&hide_thread=false Aproximadamente a las 14:45 se registró una falla en la Subestación Morón, en el nivel de 220 kV, que tuvo un impacto inicial sobre alrededor de 800.000 clientes.



Quedan pocos usuarios sin luz en el norte del AMBA

De acuerdo a la información brindada por Edenor, cerca de las 18 horas hay sólo 5.760 hogares sin luz y se espera que el servicio se normalice a la brevedad.

