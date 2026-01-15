Se vio todo: un nuevo video agravó el escándalo de los futbolistas argentinos en Fortaleza

Según las primeras reconstrucciones, el conflicto se originó a partir de reiteradas quejas por el volumen de la música durante una fiesta privada. De acuerdo al testimonio presentado por uno de los vecinos, la situación se extendió durante varias horas y la música se habría mantenido a alto volumen hasta cerca de las cinco de la mañana, lo que motivó el reclamo formal ante las autoridades.