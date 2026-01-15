Se vio todo: un nuevo video agravó el escándalo de los futbolistas argentinos en Fortaleza
Imágenes inéditas difundidas en Brasil muestran el momento de la pelea entre Mancuso, Pochettino y Herrera con vecinos, tras un reclamo por ruidos molestos en Año Nuevo.
El episodio que involucró a futbolistas argentinos del Fortaleza sumó en las últimas horas un nuevo capítulo que volvió a sacudir al club y al ambiente del fútbol brasileño. Un video que no había salido a la luz hasta ahora comenzó a circular en medios locales y redes sociales, y expuso con mayor crudeza los incidentes protagonizados por Eros Mancuso, Tomás Pochettino y José “Tucu” Herrera durante los festejos de Año Nuevo en la ciudad.
Las imágenes muestran una escena de tensión creciente que derivó en una pelea en plena calle entre los jugadores y varios vecinos del barrio donde se desarrollaba la celebración. Golpes, empujones y gritos forman parte de una secuencia que rápidamente se volvió viral y que hoy constituye una de las principales pruebas que analiza la Policía Civil en el marco de la investigación judicial abierta por el caso.
Según las primeras reconstrucciones, el conflicto se originó a partir de reiteradas quejas por el volumen de la música durante una fiesta privada. De acuerdo al testimonio presentado por uno de los vecinos, la situación se extendió durante varias horas y la música se habría mantenido a alto volumen hasta cerca de las cinco de la mañana, lo que motivó el reclamo formal ante las autoridades.
El nuevo video que salió a la luz del escándalo de los argentinos del Fortaleza en Brasil
La difusión del video le dio mayor visibilidad a un hecho que hasta entonces se conocía solo por versiones cruzadas. En las imágenes se observa cómo la discusión inicial escala rápidamente y termina en un enfrentamiento físico, con la participación de varias personas, tanto dentro como fuera del domicilio. La escena dejó en evidencia la gravedad del episodio y generó una fuerte repercusión en Brasil, donde el comportamiento de los futbolistas quedó bajo la lupa.
El caso tomó mayor relevancia luego de que el vecino involucrado realizara una denuncia formal contra Mancuso, no solo por ruidos molestos sino también por los disturbios posteriores.
Mientras la Justicia analiza las imágenes y recoge testimonios, en Fortaleza manejan el tema con cautela. El club sigue de cerca el desarrollo del expediente y evalúa los pasos a seguir, consciente de que la aparición de este nuevo material audiovisual complejiza la situación de los futbolistas involucrados y puede derivar en consecuencias deportivas y legales en el corto plazo.
