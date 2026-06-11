Países Bajos vs. Japón por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV
La selección neerlandesa, una de las grandes favoritas del certamen, busca comenzar con el pie derecho en Dallas. Descubrí todos los detalles en la nota.
Países Bajos y Japón se enfrentan este domingo, desde las 17 (hora de Argentina), por la primera fecha del Grupo F del Mundial 2026. El encuentro tendrá lugar en el Dallas Stadium.
El partido podrá verse en vivo a través de Disney+ Premium y DSports. Además, el Grupo F también está integrado por Suecia y Túnez, por lo que sumar de a tres en el estreno será clave para comenzar a encaminar la clasificación a los dieciseisavos de final.
Países Bajos disputará su 12ª Copa del Mundo y buscará, una vez más, conquistar el único gran título que falta en su historia. La selección europea fue subcampeona en tres oportunidades (1974, 1978 y 2010) y llega a esta edición tras completar una sólida fase clasificatoria, en la que terminó como líder del Grupo G de la UEFA con 20 puntos.
Por su parte, el seleccionado asiático afronta su octava participación mundialista consecutiva desde Francia 1998. Los nipones intentarán superar por primera vez la barrera de los octavos de final, instancia que alcanzaron en cuatro ocasiones y que hasta el momento representa su mejor actuación en la máxima cita del fútbol.
Japón, además, llega con la confianza de haber sido la primera selección clasificada al Mundial fuera de los países anfitriones. Su boleto quedó asegurado con tres jornadas de anticipación en la tercera ronda de las Eliminatorias de la AFC.
Formaciones de Países Bajos vs. Japón por el Mundial 2026
Países Bajos: Mark Flekken; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Mickey van de Ven; Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch, Tijani Reijnders; Donyell Malen, Cody Gakpo y Crysencio Summerville. DT: Ronald Koeman.
Japón: Zion Suzuki; Takehiro Tomiyasu, Ko Itakura, Hiroki Ito; Junya Ito, Ao Tanaka, Daichi Kamada, Keito Nakamura; Take Kubo, Ritsu Doan; Ayase Ueda. DT: Hajime Moriyasu.
Horario y televisación
- Hora: 17.00
- TV: Disney+ Premium y DSports
- Árbitro: Ismail Elfath
- Estadio: Dallas
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