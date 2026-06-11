Países Bajos vs. Japón por el Mundial 2026: horario, formaciones y TV

Por su parte, el seleccionado asiático afronta su octava participación mundialista consecutiva desde Francia 1998. Los nipones intentarán superar por primera vez la barrera de los octavos de final, instancia que alcanzaron en cuatro ocasiones y que hasta el momento representa su mejor actuación en la máxima cita del fútbol.

Japón, además, llega con la confianza de haber sido la primera selección clasificada al Mundial fuera de los países anfitriones. Su boleto quedó asegurado con tres jornadas de anticipación en la tercera ronda de las Eliminatorias de la AFC.

Formaciones de Países Bajos vs. Japón por el Mundial 2026

Países Bajos: Mark Flekken; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Mickey van de Ven; Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch, Tijani Reijnders; Donyell Malen, Cody Gakpo y Crysencio Summerville. DT: Ronald Koeman.

Japón: Zion Suzuki; Takehiro Tomiyasu, Ko Itakura, Hiroki Ito; Junya Ito, Ao Tanaka, Daichi Kamada, Keito Nakamura; Take Kubo, Ritsu Doan; Ayase Ueda. DT: Hajime Moriyasu.

Horario y televisación