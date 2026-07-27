Quién es Gonzalo Morales, el futbolista de Barracas Central denunciado por violencia de género
El delantero surgido en Boca que este fin de semana le anotó a River en el estadio Monumental por el Torneo Clausura fue denunciado por su expareja.
Gonzalo Javier Morales, conocido en el fútbol argentino como "El Toro", es un delantero de 23 años cuyo pase pertenece a Boca y que actualmente juega a préstamo en Barracas Central. En las últimos horas quedó en el centro de la escena por dos motivos completamente diferentes: el gol con el que Barracas venció a River en el estadio Monumental y una denuncia por violencia de género presentada por su expareja.
Este sábado, tras aprovechar un rebote del arquero rival, el goleador definió para darle un triunfo histórico a su equipo y celebró con el tradicional gesto del "Topo Gigio". Posteriormente explicó que el festejo fue una dedicatoria para Juan Román Riquelme, presidente del Xeneize e ídolo del club donde se formó.
Apenas unas horas después de ese partido, la repercusión deportiva quedó desplazada por una grave denuncia judicial. Su expareja presentó una denuncia por presunta violencia física, psicológica y verbal en la Comisaría 5° de Ezeiza. La causa quedó radicada en el Juzgado de Paz a cargo de Néstor García, que dispuso una restricción perimetral contra el futbolista como medida de protección para la denunciante.
Además de la presentación judicial, la mujer hizo pública su acusación mediante un extenso mensaje en redes sociales. Allí aseguró haber sufrido reiterados episodios de agresiones durante la convivencia y describió hechos como golpes de puño y patadas, ahorcamiento, amenazas de muerte y situaciones de encierro dentro de la vivienda mientras Morales se encontraba entrenando. También publicó fotografías en las que se observan lesiones compatibles con golpes y capturas de conversaciones que, según afirmó, mantuvo tanto con el futbolista como con la madre del jugador.
Gonzalo Morales pasó de verdugo de River a denunciado por violencia de género en horas
Nacido en Córdoba el 4 de marzo de 2003, surgió de las divisiones inferiores del club azul y oro, donde fue una de las figuras de la Reserva antes de dar el salto al plantel profesional.
El artillero realizó toda su formación futbolística en Boca y debutó oficialmente en Primera División en 2022 bajo la conducción de Hugo Ibarra. Durante su primera etapa con el club disputó nueve partidos oficiales y convirtió dos goles, uno frente a Quilmes por la Copa Argentina y otro ante Vélez Sarsfield, en un encuentro clave para la obtención de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) de ese año.
Con el objetivo de sumar continuidad, la dirigencia decidió cederlo a préstamo a Unión de Santa Fe. En el Tatengue disputó 43 encuentros oficiales entre 2023 y 2024 y marcó nueve goles, consolidándose como una alternativa ofensiva y adquiriendo mayor experiencia en la máxima categoría del fútbol argentino.
En 2025 pasó al Guapo, también a préstamo. Allí comenzó a tener mayor protagonismo y se afianzó como uno de los atacantes del equipo. Hasta el momento acumula 45 partidos y seis goles con esa camiseta.
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