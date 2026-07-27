Quién es Gonzalo Morales, el futbolista de Barracas Central denunciado por violencia de género

El artillero realizó toda su formación futbolística en Boca y debutó oficialmente en Primera División en 2022 bajo la conducción de Hugo Ibarra. Durante su primera etapa con el club disputó nueve partidos oficiales y convirtió dos goles, uno frente a Quilmes por la Copa Argentina y otro ante Vélez Sarsfield, en un encuentro clave para la obtención de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) de ese año.

Con el objetivo de sumar continuidad, la dirigencia decidió cederlo a préstamo a Unión de Santa Fe. En el Tatengue disputó 43 encuentros oficiales entre 2023 y 2024 y marcó nueve goles, consolidándose como una alternativa ofensiva y adquiriendo mayor experiencia en la máxima categoría del fútbol argentino.

En 2025 pasó al Guapo, también a préstamo. Allí comenzó a tener mayor protagonismo y se afianzó como uno de los atacantes del equipo. Hasta el momento acumula 45 partidos y seis goles con esa camiseta.