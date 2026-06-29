Paraguay dio el golpe en el Mundial 2026: eliminó a Alemania en penales y avanzó a octavos

Paraguay escribió una página histórica en el Mundial 2026 al dejar en el camino a Alemania en los 16avos de final y conseguir la clasificación a los octavos de final. El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro se impuso ante una de las selecciones más importantes del mundo en una dramática tanda de penales que terminó 4-3 a favor de la Albirroja.
Durante los 120 minutos de juego, el encuentro terminó igualado 1-1. Julio Enciso había adelantado al equipo sudamericano en el cierre del primer tiempo, mientras que Kai Havertz apareció en el complemento para marcar el empate y llevar la definición hasta el alargue.
El gran héroe de la noche fue Orlando Gill. El arquero paraguayo se agigantó en el momento decisivo y contuvo dos ejecuciones desde los doce pasos para Alemania, convirtiéndose en una de las figuras del histórico triunfo. José Canale fue el encargado de convertir el penal definitivo que desató el festejo paraguayo.
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Ahora, Paraguay esperará en octavos de final por el vencedor del duelo entre Francia y Suecia, en busca de seguir haciendo historia en la máxima competencia internacional.
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El equipo de Alfaro había comenzado mejor el partido y tuvo una oportunidad inmejorable con Junior Alonso, quien conectó un cabezazo tras un tiro de esquina, aunque Manuel Neuer respondió de gran manera para mantener el arco alemán en cero.
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La sorpresa llegó a los 42 minutos del primer tiempo, cuando Julio Enciso apareció con un potente cabezazo para poner en ventaja a Paraguay. Sin embargo, Alemania reaccionó y a los nueve minutos del segundo tiempo encontró la igualdad gracias a otro cabezazo, esta vez de Kai Havertz. Minutos después, Gill volvió a demostrar su jerarquía al taparle un remate complicado al delantero alemán.
Ya en el tiempo extra, Alemania había logrado ponerse en ventaja a los 12 minutos del primer suplementario con un cabezazo de Tah tras un tiro de esquina, pero la acción fue anulada por una falta previa y el marcador se mantuvo igualado hasta el final.
Alemania vs. Paraguay por los 16avos de final del Mundial 2026: minuto a minuto
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29-06-2026 20:30
GOL DE PARAGUAY Y PASE A OCTAVOS
Canale convirtió y Paraguay eliminó a Alemania en 16avos de final.
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