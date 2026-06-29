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Paraguay dio el golpe en el Mundial 2026: eliminó a Alemania en penales y avanzó a octavos

Alemania vs. Paraguay por los 16avos de final del Mundial 2026.

Alemania vs. Paraguay por los 16avos de final del Mundial 2026.
Foto: FIFA.

Foto: FIFA.
Alemania y Paraguay juegan en Boston. 

Alemania y Paraguay juegan en Boston. 
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Mundial 2026
Alemania

La Albirroja de Gustavo Alfaro protagonizó una de las grandes sorpresas de la Copa del Mundo al superar a la selección alemana desde los doce pasos.

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Paraguay escribió una página histórica en el Mundial 2026 al dejar en el camino a Alemania en los 16avos de final y conseguir la clasificación a los octavos de final. El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro se impuso ante una de las selecciones más importantes del mundo en una dramática tanda de penales que terminó 4-3 a favor de la Albirroja.

Durante los 120 minutos de juego, el encuentro terminó igualado 1-1. Julio Enciso había adelantado al equipo sudamericano en el cierre del primer tiempo, mientras que Kai Havertz apareció en el complemento para marcar el empate y llevar la definición hasta el alargue.

El gran héroe de la noche fue Orlando Gill. El arquero paraguayo se agigantó en el momento decisivo y contuvo dos ejecuciones desde los doce pasos para Alemania, convirtiéndose en una de las figuras del histórico triunfo. José Canale fue el encargado de convertir el penal definitivo que desató el festejo paraguayo.

Ahora, Paraguay esperará en octavos de final por el vencedor del duelo entre Francia y Suecia, en busca de seguir haciendo historia en la máxima competencia internacional.

El equipo de Alfaro había comenzado mejor el partido y tuvo una oportunidad inmejorable con Junior Alonso, quien conectó un cabezazo tras un tiro de esquina, aunque Manuel Neuer respondió de gran manera para mantener el arco alemán en cero.

La sorpresa llegó a los 42 minutos del primer tiempo, cuando Julio Enciso apareció con un potente cabezazo para poner en ventaja a Paraguay. Sin embargo, Alemania reaccionó y a los nueve minutos del segundo tiempo encontró la igualdad gracias a otro cabezazo, esta vez de Kai Havertz. Minutos después, Gill volvió a demostrar su jerarquía al taparle un remate complicado al delantero alemán.

Ya en el tiempo extra, Alemania había logrado ponerse en ventaja a los 12 minutos del primer suplementario con un cabezazo de Tah tras un tiro de esquina, pero la acción fue anulada por una falta previa y el marcador se mantuvo igualado hasta el final.

Alemania vs. Paraguay por los 16avos de final del Mundial 2026: minuto a minuto

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GOL DE PARAGUAY Y PASE A OCTAVOS

Canale convirtió y Paraguay eliminó a Alemania en 16avos de final.

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ERRÓ ALEMANIA

Tah logró convertir y Paraguay sigue con vida.

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ERRÓ PARAGUAY

Balbuena falló su tiro.

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GOL DE ALEMANIA

La tanda está 3-3 y se define en la próxima.

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ERRÓ PARAGUAY

Sanabria falló y no logró convertir su gol.

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ERRÓ ALEMANIA

El arquero paraguayo, Gil atajó y Paraguay sigue firme.

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GOL DE PARAGUAY

Galarza Fonda convirtió y estira la ventaja.

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GOL DE ALEMANIA

La tanda de penales está 2-2, pero los alemanas erraron uno.

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GOL DE PARAGUAY

Gustavo Gómez marcó su tanto. Paraguay gana 2-1 en penale a Alemania.

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GOL DE ALEMANIA

Kimmich cumplió y marcó su penal.

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GOL DE PARAGUAY

Mauricio hizo lo suyo y puso en ventaja a su equipo.

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FALLÓ ALEMANIA

Havertz fue el primero en patear y erró.

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EMPIEZA LA TANDA DE PENALES

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FIN DEL PARTIDO

Alemania y Paraguay empataron en los 130 minutos de juego. Se define por penales.

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Así fue la juagada que terminó con el gol anulado de Alemania

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FINAL DE LOS PRIMEROS 15 MINUTOS

Alemania y Paraguay igualan 1-1.

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ANULADO EL GOL DE ALEMANIA

El VAR llamó al árbitro para que revise la jugada y decidión anular el gol por falta a un jugador paraguayo. El marcador sigue 1-1.

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¡GOL DE ALEMANIA!

A los 12 minutos del alargue, Alemania estiró la ventaja y ahora le gana 2-1 a Paraguay.

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Paraguay se defendió con todo

Así fue una de las últimas jugadas de los 90 minutos regulares.

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Comenzó el primer tiempo del alargue

Alemania y Paraguay ya disputan los primeros 15 minutos.

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Terminó el partido

Alemania y Paraguay igualaron 1-1. Los 16avos se definen en el alargue.

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Así fue el empate de Alemania

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¡GOL DE ALEMANIA!

9 minutos del segundo tiempo, Alemania, de la mano de Havertz, empata el partido ante Paraguay

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Comenzó el segundo tiempo

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Terminó el primer tiempo

Finalizaron los primeros 45 minutos y Paraguay vence a Alemania.

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Así fue el gol de Paraguay

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¡GOL DE PARAGUAY!

A los 41 minutos del primer tiempo, Julio Enciso abrió el marcador y puso el 1-0 ante Alemania.

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Se salvó Alemania

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Comenzó el partido

Alemania y Paraguay ya disputan los 16avos del Mundial 2026.

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Ingresaron los equipos al campo de juego

Alemania y Paraguay se preparan para disputar el partido.

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Así sonó el Himno de Paraguay

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Formaciones de Alemania vs. Paraguay

Alemania: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum; Pavlovic, Goretzka; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz. DT: Julian Nagelsmann.

Paraguay: Gill; Cáceres, Gustavo Gómez, Alderete, Júnior Alonso; Diego Gómez, Cubas; Bobadilla, Enciso, Almirón; Sanabria. DT: Gustavo Alfaro.

Horario y televisación

  • Hora: 16:30
  • TV: DSports y TyC Sports
  • Árbitro: A confirmar
  • Estadio: Gillette Stadium de Boston

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