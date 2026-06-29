Paraguay dio el golpe en el Mundial 2026: eliminó a Alemania en penales y avanzó a octavos

La sorpresa llegó a los 42 minutos del primer tiempo, cuando Julio Enciso apareció con un potente cabezazo para poner en ventaja a Paraguay. Sin embargo, Alemania reaccionó y a los nueve minutos del segundo tiempo encontró la igualdad gracias a otro cabezazo, esta vez de Kai Havertz. Minutos después, Gill volvió a demostrar su jerarquía al taparle un remate complicado al delantero alemán.

Ya en el tiempo extra, Alemania había logrado ponerse en ventaja a los 12 minutos del primer suplementario con un cabezazo de Tah tras un tiro de esquina, pero la acción fue anulada por una falta previa y el marcador se mantuvo igualado hasta el final.

Alemania vs. Paraguay por los 16avos de final del Mundial 2026: minuto a minuto

Live Blog Post GOL DE PARAGUAY Y PASE A OCTAVOS Canale convirtió y Paraguay eliminó a Alemania en 16avos de final. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2071740511992348727&partner=&hide_thread=false El penal más importante de la historia de Paraguay (por ahora)pic.twitter.com/fteNwbBPBu — minutouno (@minutounocom) June 29, 2026

Live Blog Post ERRÓ ALEMANIA Tah logró convertir y Paraguay sigue con vida.

Live Blog Post ERRÓ PARAGUAY Balbuena falló su tiro. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2071738949895106845&partner=&hide_thread=false ATAJÓ NEUER pic.twitter.com/Z0NLmai2iY — minutouno (@minutounocom) June 29, 2026

Live Blog Post GOL DE ALEMANIA La tanda está 3-3 y se define en la próxima.

Live Blog Post ERRÓ PARAGUAY Sanabria falló y no logró convertir su gol. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2071738534029861243&partner=&hide_thread=false Sanabria la tiró afuera pic.twitter.com/Y7brSKzckF — minutouno (@minutounocom) June 29, 2026

Live Blog Post ERRÓ ALEMANIA El arquero paraguayo, Gil atajó y Paraguay sigue firme. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2071737055525167518&partner=&hide_thread=false GILL EN MODO GOYCOCHEApic.twitter.com/KqU8XkBMka — minutouno (@minutounocom) June 29, 2026

Live Blog Post GOL DE PARAGUAY Galarza Fonda convirtió y estira la ventaja.

Live Blog Post GOL DE ALEMANIA La tanda de penales está 2-2, pero los alemanas erraron uno.

Live Blog Post GOL DE PARAGUAY Gustavo Gómez marcó su tanto. Paraguay gana 2-1 en penale a Alemania.

Live Blog Post GOL DE ALEMANIA Kimmich cumplió y marcó su penal.

Live Blog Post GOL DE PARAGUAY Mauricio hizo lo suyo y puso en ventaja a su equipo.

Live Blog Post FALLÓ ALEMANIA Havertz fue el primero en patear y erró. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2071735950267330704&partner=&hide_thread=false ATAJÓ GILL pic.twitter.com/jdShAzYQyc — minutouno (@minutounocom) June 29, 2026

Live Blog Post EMPIEZA LA TANDA DE PENALES

Live Blog Post FIN DEL PARTIDO Alemania y Paraguay empataron en los 130 minutos de juego. Se define por penales.

Live Blog Post Así fue la juagada que terminó con el gol anulado de Alemania Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2071728840980738441&partner=&hide_thread=false EL VAR sostiene la utopía del profesor Alfaropic.twitter.com/rIvm2RRjTr — minutouno (@minutounocom) June 29, 2026

Live Blog Post FINAL DE LOS PRIMEROS 15 MINUTOS Alemania y Paraguay igualan 1-1.

Live Blog Post ANULADO EL GOL DE ALEMANIA El VAR llamó al árbitro para que revise la jugada y decidión anular el gol por falta a un jugador paraguayo. El marcador sigue 1-1.

Live Blog Post ¡GOL DE ALEMANIA! A los 12 minutos del alargue, Alemania estiró la ventaja y ahora le gana 2-1 a Paraguay.

Live Blog Post Paraguay se defendió con todo Así fue una de las últimas jugadas de los 90 minutos regulares. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2071723442542404091&partner=&hide_thread=false ¡AGUANTE PARAGUAY!pic.twitter.com/p5IbiEMPe8 — minutouno (@minutounocom) June 29, 2026

Live Blog Post Comenzó el primer tiempo del alargue Alemania y Paraguay ya disputan los primeros 15 minutos.

Live Blog Post Terminó el partido Alemania y Paraguay igualaron 1-1. Los 16avos se definen en el alargue.

Live Blog Post Así fue el empate de Alemania Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2071713480839668071&partner=&hide_thread=false Alemania rompió el cerrojo del profesor Alfaropic.twitter.com/jshpI0HHAe — minutouno (@minutounocom) June 29, 2026

Live Blog Post ¡GOL DE ALEMANIA! 9 minutos del segundo tiempo, Alemania, de la mano de Havertz, empata el partido ante Paraguay

Live Blog Post Comenzó el segundo tiempo

Live Blog Post Terminó el primer tiempo Finalizaron los primeros 45 minutos y Paraguay vence a Alemania.

Live Blog Post Así fue el gol de Paraguay Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2071704349231780202&partner=&hide_thread=false PARAGUAY PARAGUAY PARAGUAY pic.twitter.com/tAGVjAezu0 — minutouno (@minutounocom) June 29, 2026

Live Blog Post ¡GOL DE PARAGUAY! A los 41 minutos del primer tiempo, Julio Enciso abrió el marcador y puso el 1-0 ante Alemania.

Live Blog Post Se salvó Alemania Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2071696214295273904&partner=&hide_thread=false Junior Alonso definió en el segundo palo y Neuer alcanzó a salvar a Alemania pic.twitter.com/Xt6UrnfiZI — minutouno (@minutounocom) June 29, 2026

Live Blog Post Comenzó el partido Alemania y Paraguay ya disputan los 16avos del Mundial 2026.

Live Blog Post Ingresaron los equipos al campo de juego Alemania y Paraguay se preparan para disputar el partido. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2071692776022950353&partner=&hide_thread=false ¿Levante la mano quién quiere cazar utopías?pic.twitter.com/rAmQmcNb2D — minutouno (@minutounocom) June 29, 2026

Live Blog Post Así sonó el Himno de Paraguay Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/minutounocom/status/2071692518073254039&partner=&hide_thread=false Paraguayos, ¡República o Muerte! pic.twitter.com/jpyvu2sURo — minutouno (@minutounocom) June 29, 2026

Formaciones de Alemania vs. Paraguay

Alemania: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum; Pavlovic, Goretzka; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz. DT: Julian Nagelsmann.

Paraguay: Gill; Cáceres, Gustavo Gómez, Alderete, Júnior Alonso; Diego Gómez, Cubas; Bobadilla, Enciso, Almirón; Sanabria. DT: Gustavo Alfaro.

Horario y televisación