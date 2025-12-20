Párense de Manos 3 EN VIVO: minuto a minuto de la alfombra roja, shows musicales y peleas

Una por una, todas las peleas del evento
El primer combate de la noche será uno de los más simbólicos: Agustín Monzón, nieto de Carlos Monzón, se enfrentará a Franco Bonavena, nieto de Ringo Bonavena, en un cruce cargado de historia para el boxeo argentino. A partir de ahí, el cronograma avanzará con peleas y shows intercalados, manteniendo un ritmo constante hasta la madrugada.
Entre los combates confirmados aparecen duelos como Vigna vs. Viciconte, Pérez vs. Jove, Dairi vs. Espe, Gabino vs. Banks, Coty vs. Carito, Mernuel vs. Cosmic Kid, Grego vs. Goncho, Perxitaa vs. Cocker y el enfrentamiento entre Pepi y Maravilla, uno de los momentos más esperados de la noche. El cierre estará a cargo de Gero vs. Mazza, cerca de la 1 de la mañana.
- 17:00 – ALFOMBRA ROJA
- 17:40 – VIDEO OPENING
- 17:45 – INICIO DEL EVENTO
- 18:00 – MONZÓN vs. BONAVENA
- 18:30 – VIGNA vs. VICICONTE
- 19:00 – SHOW UN POCO DE RUIDO
- 19:20 – PÉREZ vs. JOVE
- 19:50 – DAIRI vs. ESPE
- 20:15 – SHOW LIT KILLAH
- 20:30 – GABINO vs. BANKS
- 21:00 – COTY vs. CARITO
- 21:30 – SHOW DE TUSSIWARRIORS
- 21:50 – MERNUEL vs. COSMIC KID
- 22:20 – GREGO vs. GONCHO
- 22:50 – SHOW DE GASPAR BENEGAS
- 23:10 – PERXITAA vs. COCKER
- 23:40 – VIDEO HOMENAJE (HIMNO ARGENTINO)
- 23:50 – PEPI vs. MARAVILLA
- 00:30 – GERO vs. MAZZA
Dejá tu comentario