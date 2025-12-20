MinutoUno

EN VIVOBoxeo amateur

Párense de Manos 3 EN VIVO: minuto a minuto de la alfombra roja, shows musicales y peleas

Párense de Manos 3 EN VIVO: minuto a minuto de la alfombra roja, shows musicales y peleas
MinutoUno
Deportes
Párense de Manos
Luquitas Rodríguez

Se lleva a cabo la tercera edición del evento de boxeo amateur creado por Luquita Rodríguez. El detalle de las peleas y los shows de una jornada histórica.

Compartí en redes:

EN VIVO

Párense de Manos 3 ya dejó de ser solo una expectativa y pasó a convertirse en uno de los eventos más importantes del año dentro del cruce entre entretenimiento digital y deporte.

La tercera edición del espectáculo de boxeo amateur entre creadores de contenido se lleva a cabo este sábado 20 de diciembre en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán, y cuenta con una cartelera cargada de combates, shows musicales y una transmisión que marcará un antes y un después para este tipo de formatos en Argentina.

Organizado por Lucas “Luquita” Rodríguez, el evento tendrá un total de once peleas, además de presentaciones musicales en vivo, alfombra roja y múltiples momentos especiales pensados tanto para el público presente como para quienes lo sigan desde sus casas.

image

Minuto a minuto de Párense de Manos 3

Live Blog Post

Se sacaron chispas: el cara a cara de Mica Viciconte y Flor Vigna

Este viernes fue el turno de los pesajes, con un impactante cara a cara entre Mica Viciconte y Flor Vigna, históricas rivales mediáticas.

A Flor le toca enfrentarse nada menos que a Mica, histórica rival desde las épocas del programa Combate. Las chicas pasaron este viernes por las balanzas y acusaron pesos casi similares, 62 kilos y medio cada una.

Por su puesto, no faltó algún cruce de miradas y gestos picantes, aunque luego terminaron a pura risa.

flor vigna y mica viciconte

Seguí leyendo esta nota.

Live Blog Post

Picante pesaje de Manu Jove y Mariano Pérez

Este viernes fue el turno de los pesajes, con un impactante cara a cara entre Manu Jove y Mariano Pérez.

El periodista de Blender y el influencer libertario protagonizarán uno de los combates más esperados. Al punto tal, que se vienen chicaneando desde hace meses, por lo que promete dar show... y al menos ya lo hicieron al momento del pesaje.

manu jove mariano perez

Seguí leyendo esta nota.

Live Blog Post

Qué shows musicales tendrá Párense de Manos 3

En el plano musical, el evento contará con shows de Un Poco de Ruido, Lit Killah, Tussiwarriors y Gaspar Benegas, además de un video homenaje con el Himno Argentino, que se emitirá cerca de la medianoche. Con este despliegue, Párense de Manos 3 apunta a consolidarse como un fenómeno que trasciende el ring y se instala definitivamente en la cultura popular digital.

Seguí leyendo esta nota.

Live Blog Post

A qué hora empieza Párense de Manos 3

La jornada comenzará temprano. Las puertas del estadio se abrirán a las 16, mientras que la transmisión en vivo arrancará a las 16.30 con un DJ set a cargo de Vica Bah.

A las 17 será el turno de la alfombra roja, con entrevistas y la llegada de los protagonistas e invitados, y a las 17.45 se dará inicio formal al evento con la presentación de los conductores.

Live Blog Post

Una por una, todas las peleas del evento

El primer combate de la noche será uno de los más simbólicos: Agustín Monzón, nieto de Carlos Monzón, se enfrentará a Franco Bonavena, nieto de Ringo Bonavena, en un cruce cargado de historia para el boxeo argentino. A partir de ahí, el cronograma avanzará con peleas y shows intercalados, manteniendo un ritmo constante hasta la madrugada.

Entre los combates confirmados aparecen duelos como Vigna vs. Viciconte, Pérez vs. Jove, Dairi vs. Espe, Gabino vs. Banks, Coty vs. Carito, Mernuel vs. Cosmic Kid, Grego vs. Goncho, Perxitaa vs. Cocker y el enfrentamiento entre Pepi y Maravilla, uno de los momentos más esperados de la noche. El cierre estará a cargo de Gero vs. Mazza, cerca de la 1 de la mañana.

  • 17:00 – ALFOMBRA ROJA
  • 17:40 – VIDEO OPENING
  • 17:45 – INICIO DEL EVENTO
  • 18:00 – MONZÓN vs. BONAVENA
  • 18:30 – VIGNA vs. VICICONTE
  • 19:00 – SHOW UN POCO DE RUIDO
  • 19:20 – PÉREZ vs. JOVE
  • 19:50 – DAIRI vs. ESPE
  • 20:15 – SHOW LIT KILLAH
  • 20:30 – GABINO vs. BANKS
  • 21:00 – COTY vs. CARITO
  • 21:30 – SHOW DE TUSSIWARRIORS
  • 21:50 – MERNUEL vs. COSMIC KID
  • 22:20 – GREGO vs. GONCHO
  • 22:50 – SHOW DE GASPAR BENEGAS
  • 23:10 – PERXITAA vs. COCKER
  • 23:40 – VIDEO HOMENAJE (HIMNO ARGENTINO)
  • 23:50 – PEPI vs. MARAVILLA
  • 00:30 – GERO vs. MAZZA
Live Blog Post

Cómo ver en vivo por TV y ONLINE el Párense de Manos 3

La gran novedad es que, por primera vez, Párense de Manos se podrá ver no solo por el canal de Kick de Luquita, sino también por la pantalla de Telefe, lo que representa un salto masivo en alcance y visibilidad.

  • Canal 10 en Cablevisión (Digital) y 1001 (HD)
  • Canal 10 en Telecentro (Digital)
  • Canal 123 en DirecTV (Digital) y 1123 en HD

Embed

Dejá tu comentario

Temas

Te puede interesar