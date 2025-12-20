Confirman qué va a pasar con Párense de Manos 3 por las lluvias: ¿se hace?
La organización de la velada de boxeo amateur que encabeza Luquitas Rodríguez difundió un comunicado debido al pronóstico.
La tercera edición de Párense de Manos, el evento de boxeo organizado por Luquitas Rodríguez, se lleva a cabo este sábado 20 de diciembre en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán, con una impactante cartelera de peleas, y al ser al aire libre, surgían dudas sobre si iba a seguir en pie y se suspendía, debido a las lluvias.
En la misma línea que sus ediciones anteriores, el evento tiene como protagonistas a figuras de internet, deportistas y músicos. La noticia de la nueva sede ha generado una gran expectativa en redes sociales, donde se espera que se superen los récords de audiencia de las ediciones anteriores.
La cartelera, en tanto, fue anunciada meses atrás a través de un evento especial. Entre las novedades aparece el combate entre Agustin, el nieto de Carlos Monzon; y Franco, el nieto de Ringo Bonavena. Otra de las peleas que promete es la que protagonizarán el periodista Manu Jove y el streaming libertario Mariano Pérez, enfrentamiento que viene siendo anunciado desde hace meses.
En cuanto al pronóstico, y tal como estaba previsto, el sábado se presentó con lluvias desde la madrugada, las que se mantenían en horas de la mañana y mediodía, lo que hacía peligrar el evento.
Sin embargo, la organización confirmó este mismo sábado cerca de las 12 del mediodía, que la velada de boxeo amateur seguía en pie. "Dado que el pronostico nos indica que las lluvias cesaran previas al inicio del evento, confirmamos que se realizara con normalidad", indicaron.
A qué hora y cómo ver en vivo Párense de Manos 3
La jornada comenzará temprano. Las puertas del estadio se abrirán a las 16, mientras que la transmisión en vivo arrancará a las 16.30 con un DJ set a cargo de Vica Bah.
A las 17 será el turno de la alfombra roja, con entrevistas y la llegada de los protagonistas e invitados, y a las 17.45 se dará inicio formal al evento con la presentación de los conductores.
La gran novedad es que, por primera vez, Párense de Manos se podrá ver no solo por el canal de Kick de Luquita, sino también por la pantalla de Telefe, lo que representa un salto masivo en alcance y visibilidad.
- Canal 10 en Cablevisión (Digital) y 1001 (HD)
- Canal 10 en Telecentro (Digital)
- Canal 123 en DirecTV (Digital) y 1123 en HD
