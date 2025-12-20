Confirman qué va a pasar con Párense de Manos 3 por las lluvias: ¿se hace?

image

A qué hora y cómo ver en vivo Párense de Manos 3

La jornada comenzará temprano. Las puertas del estadio se abrirán a las 16, mientras que la transmisión en vivo arrancará a las 16.30 con un DJ set a cargo de Vica Bah.

A las 17 será el turno de la alfombra roja, con entrevistas y la llegada de los protagonistas e invitados, y a las 17.45 se dará inicio formal al evento con la presentación de los conductores.

La gran novedad es que, por primera vez, Párense de Manos se podrá ver no solo por el canal de Kick de Luquita, sino también por la pantalla de Telefe, lo que representa un salto masivo en alcance y visibilidad.

Canal 10 en Cablevisión (Digital) y 1001 (HD)

Canal 10 en Telecentro (Digital)

Canal 123 en DirecTV (Digital) y 1123 en HD