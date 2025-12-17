Shows confirmados: qué artistas y bandas se presentarán en el Párense de Manos 3
El evento de boxeo y streaming que organiza Luquitas Rodríguez suma shows en vivo y propuestas musicales que atraviesan géneros y generaciones.
Párense de Manos 3 no solo se consolidó como uno de los eventos de boxeo amateur más convocantes del mundo del streaming, sino también como una propuesta integral de entretenimiento. En esta tercera edición, que se llevará a cabo en el estadio de Huracán, la música vuelve a ocupar un rol central dentro de una cartelera que combina peleas, celebridades, cruces mediáticos y shows en vivo ante miles de personas.
Desde su primera edición, el evento organizado por el equipo de Paren la Mano apostó por romper los límites del boxeo tradicional. Se trata de exhibiciones no oficiales, pero con una puesta en escena de gran escala, donde conviven creadores de contenido sin experiencia previa en el ring con deportistas que sí cuentan con trayectoria en distintas disciplinas. Esa mezcla explica buena parte de su atractivo y del interés que despierta año tras año.
En paralelo, el atractivo deportivo también es fuerte. Entre las peleas más esperadas aparecen los cruces de Sergio “Maravilla” Martínez ante Laureano Pepi Starópoli, la revancha mediática entre Flor Vigna y Mica Viciconte, y la presencia de influencers como Grego Roselló, Tomás Mazza, Coker y Perxitaa. En ese contexto, la música funciona como un hilo conductor que mantiene la intensidad y el ritmo del espectáculo.
Confirmado: qué bandas y artistas tocan en Párense de Manos 3
Para esta edición 2025, la organización confirmó una grilla musical diversa, pensada para acompañar el desarrollo de las once peleas programadas y sostener el clima festivo durante toda la jornada. La música comenzará desde temprano con el DJ Set de Vica Bah, encargado de abrir la transmisión y acompañar la llegada del público al estadio.
Uno de los nombres más destacados es Lit Killah, referente del trap argentino, que se presentará en uno de los momentos centrales de la noche. Su participación suma un componente masivo que conecta al evento con el público joven y con el universo urbano. También dirá presente TussiWarriors, colectivo ligado al trap y a la cultura digital, que aportará su impronta energética y performática.
En una línea distinta, Gaspar Benegas, guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, llevará el rock al escenario del Ducó, reforzando el cruce de estilos que caracteriza a Párense de Manos. A esa propuesta se suma Un Poco de Ruido, el popular stream de cumbia que se convirtió en un fenómeno en redes y plataformas, y que promete uno de los momentos más festivos de la jornada.
De esta manera, la experiencia se extiende más allá de los combates y transforma al evento en un festival que combina boxeo, shows en vivo y cultura digital en un mismo espacio. Así, el evento reafirma su identidad como un evento híbrido, donde el ring convive con el escenario y donde el deporte, el streaming y la música se combinan para ofrecer una experiencia única, pensada tanto para quienes asisten al estadio como para quienes lo siguen en vivo desde sus casas.
Párense de Manos 3: una por una, todas las peleas del evento
- 17:00 – ALFOMBRA ROJA
- 17:40 – VIDEO OPENING
- 17:45 – INICIO DEL EVENTO
- 18:00 – MONZÓN vs. BONAVENA
- 18:30 – VIGNA vs. VICICONTE
- 19:00 – SHOW UN POCO DE RUIDO
- 19:20 – PÉREZ vs. JOVE
- 19:50 – DAIRI vs. ESPE
- 20:15 – SHOW LIT KILLAH
- 20:30 – GABINO vs. BANKS
- 21:00 – COTY vs. CARITO
- 21:30 – SHOW DE TUSSIWARRIORS
- 21:50 – MERNUEL vs. COSMIC KID
- 22:20 – GREGO vs. GONCHO
- 22:50 – SHOW DE GASPAR BENEGAS
- 23:10 – PERXITAA vs. COCKER
- 23:40 – VIDEO HOMENAJE (HIMNO ARGENTINO)
- 23:50 – PEPI vs. MARAVILLA
- 00:30 – GERO vs. MAZZA
