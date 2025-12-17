Shows confirmados: qué artistas y bandas se presentarán en el Párense de Manos 3

fundamentalistas del aire acondicionado

En una línea distinta, Gaspar Benegas, guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, llevará el rock al escenario del Ducó, reforzando el cruce de estilos que caracteriza a Párense de Manos. A esa propuesta se suma Un Poco de Ruido, el popular stream de cumbia que se convirtió en un fenómeno en redes y plataformas, y que promete uno de los momentos más festivos de la jornada.

De esta manera, la experiencia se extiende más allá de los combates y transforma al evento en un festival que combina boxeo, shows en vivo y cultura digital en un mismo espacio. Así, el evento reafirma su identidad como un evento híbrido, donde el ring convive con el escenario y donde el deporte, el streaming y la música se combinan para ofrecer una experiencia única, pensada tanto para quienes asisten al estadio como para quienes lo siguen en vivo desde sus casas.

Párense de Manos 3: una por una, todas las peleas del evento

17:00 – ALFOMBRA ROJA

17:40 – VIDEO OPENING

17:45 – INICIO DEL EVENTO

18:00 – MONZÓN vs. BONAVENA

18:30 – VIGNA vs. VICICONTE

19:00 – SHOW UN POCO DE RUIDO

19:20 – PÉREZ vs. JOVE

19:50 – DAIRI vs. ESPE

20:15 – SHOW LIT KILLAH

20:30 – GABINO vs. BANKS

21:00 – COTY vs. CARITO

21:30 – SHOW DE TUSSIWARRIORS

21:50 – MERNUEL vs. COSMIC KID

22:20 – GREGO vs. GONCHO

22:50 – SHOW DE GASPAR BENEGAS

23:10 – PERXITAA vs. COCKER

23:40 – VIDEO HOMENAJE (HIMNO ARGENTINO)

23:50 – PEPI vs. MARAVILLA

00:30 – GERO vs. MAZZA

