Párense de Manos 3: así fue el picante pesaje entre Manu Jove y Mariano Pérez
El megaevento de boxeo amateur organizado por Luquitas Rodríguez puso primera este viernes cuando todos los protagonistas fueron a las balanzas.
La tercera edición de Párense de Manos, el evento de boxeo organizado por Luquitas Rodríguez, se lleva a cabo este sábado 20 de diciembre en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán, con una impactante cartelera de peleas; y este viernes fue el turno de los pesajes, con un impactante cara a cara entre Manu Jove y Mariano Pérez.
El periodista de Blender y el influencer libertario protagonizarán uno de los combates más esperados. Al punto tal, que se vienen chicaneando desde hace meses, por lo que promete dar show... y al menos ya lo hicieron al momento del pesaje.
Los futuros "pugilistas" acusaron pesos casi similares, con 82,2 para Jove y 84,3 para Pérez. Mientras el libertario se mostró más sereno, el también cronista de TN pareció más provocador y hasta más corporal, al punto tal que tuvo que intervenir Rober Galati.
A qué hora y cómo ver en vivo Párense de Manos 3
En lo que resulta toda una novedad, el megaevento será transmitida en vivo tanto por el canal de Kick del conductor como por Telefe, una combinación que refleja el crecimiento del formato y su llegada a audiencias masivas fuera del ecosistema digital.
La jornada comenzará temprano. Las puertas del estadio se abrirán a las 16, mientras que la transmisión en vivo arrancará a las 16.30 con un DJ set a cargo de Vica Bah.
A las 17 será el turno de la alfombra roja, con entrevistas y la llegada de los protagonistas e invitados, y a las 17.45 se dará inicio formal al evento con la presentación de los conductores.
Para quienes quieran seguir el evento por televisión, Telefe lo transmitirá en vivo a través de sus señales habituales: Canal 10 en Cablevisión y Telecentro, y Canal 123 en DirecTV, con sus respectivas opciones en HD.
En qué canal está Telefe según el servicio de cable:
- Canal 10 en Cablevisión (Digital) y 1001 (HD)
- Canal 10 en Telecentro (Digital)
- Canal 123 en DirecTV (Digital) y 1123 en HD
A través de medios digitales, también se puede ver por Flow, Telecentro Play o DGO. En paralelo, la transmisión online por Kick permitirá acceder a cámaras exclusivas y al estilo más descontracturado que caracteriza a Luquita Rodríguez y su equipo.
Cartelera completa de Párense de Manos 3
- 17:00 – ALFOMBRA ROJA
- 17:40 – VIDEO OPENING
- 17:45 – INICIO DEL EVENTO
- 18:00 – MONZÓN vs. BONAVENA
- 18:30 – VIGNA vs. VICICONTE
- 19:00 – SHOW UN POCO DE RUIDO
- 19:20 – PÉREZ vs. JOVE
- 19:50 – DAIRI vs. ESPE
- 20:15 – SHOW LIT KILLAH
- 20:30 – GABINO vs. BANKS
- 21:00 – COTY vs. CARITO
- 21:30 – SHOW DE TUSSIWARRIORS
- 21:50 – MERNUEL vs. COSMIC KID
- 22:20 – GREGO vs. GONCHO
- 22:50 – SHOW DE GASPAR BENEGAS
- 23:10 – PERXITAA vs. COCKER
- 23:40 – VIDEO HOMENAJE (HIMNO ARGENTINO)
- 23:50 – PEPI vs. MARAVILLA
- 00:30 – GERO vs. MAZZA
Te puede interesar
Dejá tu comentario